foodpanda外賣遲到兼倒瀉湯　2兜湯竟唔同色　顧客：有1個湯無味

居家抗疫時期加上晚間時份無堂食，許多「無飯」巿民要靠外賣解決飲食問題。不過最近有網民於facebook大呻，稱用外賣app叫大家樂外賣，遲大到之餘更見餐湯在袋內倒瀉，而樓主其後更發現2碗餐湯的顏色竟然深淺不一，嚐過數口更直言「其中一個（湯）完全無味」。樓主又指事後即使向外賣app的客服反映意見，但無收到任何正面回應，「真係好想知發生咩事」。

樓主發現2碗餐湯的顏色竟然深淺不一，嚐過數口更直言「其中一個（湯）完全無味」。（fb群組「盡在元朗」圖片）

該網民近日於fb群組「盡在元朗」投稿，表示日前用foodpanda程式點選大家樂外賣，但因為外賣員遲到，結果等待時間不斷加長。其後外賣終於送到，但打開袋發現倒瀉了部份的餐湯，令樓主大感無奈。

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不過最離奇的是，樓主發現2個餐湯的份量沒有減少，打開蓋後卻看見它們的顏色竟然有所深淺不一，「我飲其中一個（湯）完全冇味，一個就正常味道」。樓主事後向foodpanda的客服反映事件，但至今仍得不到對方的正面回應。樓主坦言不明所以，「其實我真係好想知個湯發生啲咩事，仲飲咗2啖」。

樓主打開袋又發現倒瀉了部份的餐湯，大感無奈。（fb群組「盡在元朗」圖片）

事件引來網民留言，他們亦估計是餐廳把餐湯加水，結果令顏色不同，「好多餐廳都係咁做」、「溝水咪可以賣多啲」、「佢啲湯不嬲都唔好飲」。

亦有網民同情樓主，認為foodpanda的售後服務確實有待改善，「投訴永遠無人理」、「上次叫外賣又係咁，漏嘢同客服講係冇用」、「依家冇咩事都唔想叫foodpanda」。

（fb群組「盡在元朗」）

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