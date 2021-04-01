老婆送MHRise女友又送多隻　港男曬命轉售　網民：用生命去交收

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-01 21:00

【MHRise】剛推出的《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起）成為了不少情侶爭執的導火線，不過也有幸福機迷獲另一半大方送贈遊戲。有將軍澳街坊「曬命」聲稱太太送了MHR給他，其後又收到女朋友所贈，故發文轉售多出的1隻。帖文引來網民熱議，笑指樓主膽大包天，「簡直用生命去交收」。

有港男於fb群組轉售近日推出的Switch遊戲《Monster Hunter Rise》，原因引起網民注意。（fb群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」圖片）

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日前1個屬於將軍澳街坊的facebook群組流傳帖文，1名港男貼出最新推出的Switch遊戲《Monster Hunter Rise》現貨圖片，打算以460元轉售已開封但附序號的二手遊戲。港男聲稱太太貼心送了1隻MHR，其後女朋友再送他1隻，故轉售多出的1隻予區內街坊，「快交收優先」。

《Monster Hunter Rise》推出後，不少機迷即時瞓身「屠龍」。（資料圖片）

原本平凡不過的放售遊戲帖文，因樓主1句「老婆送，女朋友又買多咗一隻」引起熱議。網民笑指樓主轉售遊戲事小，重點是曬命自己正享受「齊人之福」，大讚他是「人生勝利組」、「差多個就可以4個人一齊打啦」、「樓主係香港男神」。

亦有網民擔心樓主發文後或有「生命危險」，強烈要求他「報平安」，又質疑為何有2隻遊戲仍要出售已開封的1隻，「猜測係兩隻都俾人命令即場拆開」、「用生命去交收」、「老婆睇唔到佢個post？」、「講緊左右手畀錢買多咗隻？」。

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