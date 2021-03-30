稱10歲子女打機多用數據收$5000震撼帳單　港媽拒找數：唔關我事

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-30 18:36

為人父母當然要以身作則，才能教導子女正確的價值觀。有港媽日前於facebook發文，指10歲的孩子疑因打機多用了數據服務，其後收到電訊商追討5000多元服務費的通知。不過她認為自己沒有向電訊商要求額外數據，認為事件「都不關我事」，遂請教網民應對方法，引起一眾網民熱議。

有港媽於fb群組發文，指孩子打機時誤用額外數據，被電訊商追討逾5000元費用，惟她認為自己沒有要求公司提供數據，一度問網民能否拒絕付款。（示意圖，資料圖片）

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該名港媽周六（27日）於facebook群組「將軍澳討論區」發文，稱10歲的孩子不小心用了額外的電話數據，「估計她們打機時無法控制自己，因而亂按手機」，最終被電訊商追討逾5000元的費用，同時被電訊商「停機」。

港媽收到繳款通知後感到非常驚訝，直指申請服務時要表明電話主要由小朋友使用，亦從來沒有要求電訊商提供額外數據，「我向他們買月費用，他們可以無緣無故send我咁貴的數據，我完全沒有此需要，也無要求他們send」。雖然市面上有程式可讓家長限制或監控子女的數據用量，但港媽稱「用過，比較麻煩」。

她又估計小朋友打機時，看到需要付款才獲額外數據的提示後「按了確認」，認為電訊商不應在未通知她的情況下提供服務及收費，「都不關我事，無緣無故寄多餘數據，又要我付款」，因此發文向網民求助：「請問應怎樣處理？是不是不作任何行動便可？有冇機構可投訴？」

帖文引來網民熱議，大部份留言狠批港媽不負責任，未有好好管教小朋友使用電話的情況，反而遷怒於電訊商及不願付款，「咁都要交㗎，你的而且確係用人哋服務呀嘛，同埋係你管唔好自己小朋友，關人哋咩事？」、「交錢就可以了，你自己唔做監管，10歲已經有溝通能力，你唔教佢呢樣嘢係家長問題，唔使太多諗法，唔交錢等收律師信」。

亦有網民建議港媽可先與電訊商溝通，了解罰款金額有否調整空間，「如果真係唔小心，都可以講價嘅，但先要承認係你或小孩用了，而不是盜用或電話公司計錯」、「可以打去電話公司傾，但傾得成都機會微」。

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