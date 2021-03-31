小米新logo遭恥笑　日設計師原研哉舊作瘋傳　網民：靚咁多！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-31 21:30

驚唔驚喜，意唔意外？小米發布會上除介紹新產品外，創辦人雷軍還宣布小米轉用「融入東方哲學的思考」全新logo，稱請來日本平面設計大師原研哉操刀，花了3年才完稿，該個新logo引起香港網民熱議，皆因有人認為l只是外框由方變圓，沒什麼大改變，但卻花了3年時間及200萬人民幣（約237萬港元），嘲諷小米「上當了」，有人直言「睇到忍唔住笑」。 有網民找出原研哉其他作品，發現當中很多都很高水準，「幫其他公司設計嗰啲咁靚」。雖然許多人取笑小米的新logo，但有相信從事設計行業的網民認為，除了蘋果公司，世上所有公司改logo後，操刀設計師都一定被指「昆水」。

小米最近宣布轉用新LOGO，引起網民熱議。（小米微博圖片）

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小米發布會推出多款高端產品，但網民關注的焦點主要落在花了3年時間才定稿的全新logo上，這個作品由日本平面設計大師原研哉操刀，他是無印良品（MUJI）藝術總監，設計領域泛於長野冬季奧運開、閉幕式節的節目紀念冊，而且也為多個品牌設計過logo，在設計界甚有地位。

據介紹，新logo融入了「Alive」設計理念，帶來「超橢圓」數學之美，不再局限於畫面的一角，「新標識不只是外形的改變，更是內在精神的升級」，為小米品牌視覺融入東方哲學的思考，是從「科技與生命的關係」等，意境甚高，內媒指該logo的設計費用高達200萬人民幣。

網上瘋傳原研哉操刀設計的品牌logo和其他作品，例如宅急便、韓國十大財團之一的韓華集團的「DreamPlus」等，坦言今次「擺明hea你」，「無良印品個branding都係出自佢手筆㗎」。

原研哉是「無印良品」的藝術總監，圖為由他擔當美術指導的作品。（無印良品日本網站）

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內地網民看完logo後，紛紛笑言小米「上當了」，但也有人認為新設計已經順利炒起網絡的討論熱度，設計費用已經值了。

內地網民點睇：

香港網民笑言設計到底「用咗3年定3個字」，但也認為雖然logo看似差不多，但新版真的較順眼。

香港網民點睇：

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不過，有網民為設計師平反，直言今時今日其實除了蘋果公司，世上所有公司找改logo後，都一定被人認為設計師是「昆水」，而公司管理層更是「戇X」，因外人會覺得平面設計很簡單。有人則補充，指很多時候設計師都要配合客人要求，可能「呢個唔可以改，個顏色唔可以轉，最終只可以改到個形狀」。

（綜合）

這樣「改」也收200萬？難怪網民直喊騙中國人錢 設計背後意義原來是……（點圖繼續閱讀）▼▼▼