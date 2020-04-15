網民怪問「蘋果Logo缺一塊是你咬嗎？」　台灣IT天才唐鳳咁樣答

新冠肺炎（COVID-19）疫情中台灣表現亮眼，其中IQ達180的IT天才、行政院「數位政務委員」唐鳳功不可沒，突然爆紅的他備受網民關注，有律師前晚FB發帖，問網民如有機會會問唐鳳什麼，因為他曾擔任蘋果公司的顧問，有人爆笑問他蘋果Logo缺了一塊是否被他咬了，竟引出真身回應，唐鳳的超搞笑答案，引來網民激讚。

唐鳳不時網上現身解答網民疑惑，超高智慧的他，答案常令人驚喜。（唐鳳fb）

唐鳳在近月的台灣抗疫戰中，與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一同爆紅，IQ達180的他被譽為IT天才，8歲自學電腦程式，13歲鑽研軟件開發，16歲創業成頂尖駭客及軟體程式設計師，33歲以1比特幣（當時相等於61703港元）的時薪擔任蘋果公司顧問，35歲成為台灣最年輕的行政院政務委員，威水史令人佩服。

台灣律師張宸浩日前在fb發帖，問網民若有機會和唐鳳交談，大家想問唐鳳什麼，引來網民瘋狂參與，正經不正經問題均有人問，其中一名網民笑問「蘋果商標之所以會缺一塊是不是你咬的？」，意外引出真身回答，機智的唐鳳戲稱「不是，那一年我 - 5歲」，令網民大爆笑。

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亦有女網民超大膽問自稱無性別、從「他變她」的唐鳳首次自瀆（台網民簡稱OCG）是什麼時候，唐鳳也一樣正經地亂答，超聰明的他大玩偷換概念，稱「我參加的是開放政府夥伴聯盟（OGP），第一次參加2016年巴黎峰會，不是開放地理空間協會（OGC）喔。」，令網民拍案叫絕，大讚「這回覆...我跪了」、「哈哈唐鳳好聰明又好可愛～」、「超高情商的回覆...」。

其實OGC是台灣網路上曾紅極一時的用語，意指若將頭往左傾斜90度來看，O就像是人的頭，C是雙腳，G則是男性握著自己的生殖器，OGC拼起來就像是男性的自瀆的動作。

網民提問極多，唐鳳也親身回答了不少，例如有人問「如何把自己訓練得聰明些？」他回覆「每天都睡飽，自然就能增強長期記憶嘍！」有人大膽留言「想問他到底喜歡男的還女的」，唐鳳大方回答「喜歡現代智人～也就是所謂的智性戀（即受智力吸引甚於外表）」。