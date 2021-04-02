消委會防曬用品測試6款獲滿分！戴口罩都要防曬？4個部位不可忽略

【防曬用品／消委會／戴口罩要防曬？／室內要防曬？】新冠肺炎疫情漸減退，不少巿民會趁復活節長假期外出「復活」一下，但記緊要做好防曬，以免皮膚灼傷！消委會早前測試了市面30款防曬產品，當中6款獲得最高滿分，究竟哪款最抵用最平靚正呢？

另外，新冠肺炎疫情下，巿民外出都必需戴口罩，不免疑惑到底戴口罩是否仍要塗防曬？長時間留室內又是否需要塗防曬？這些問題以下會一一解答！還要記住塗防曬用品時有4個身體部位不可忽略，否則隨時曬傷。