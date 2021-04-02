消委會防曬用品測試6款獲滿分！戴口罩都要防曬？4個部位不可忽略

撰文：李積飛
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【防曬用品／消委會／戴口罩要防曬？／室內要防曬？】新冠肺炎疫情漸減退，不少巿民會趁復活節長假期外出「復活」一下，但記緊要做好防曬，以免皮膚灼傷！消委會早前測試了市面30款防曬產品，當中6款獲得最高滿分，究竟哪款最抵用最平靚正呢？
另外，新冠肺炎疫情下，巿民外出都必需戴口罩，不免疑惑到底戴口罩是否仍要塗防曬？長時間留室內又是否需要塗防曬？這些問題以下會一一解答！還要記住塗防曬用品時有4個身體部位不可忽略，否則隨時曬傷。
先看看復活節氣溫預測▼▼▼
復活節、清明節長假期天氣炎熱，戶外活動時除了注意補水，也要做好防曬措施。但哪一款防曬用品SPF、UVA防曬功能最好呢？消委會早前測試市面30款防曬用品，當中6款獲得滿分5星評分，當中一款85元款式，更媲美485元Chanel貴價款式。
即看哪6款獲滿分，哪款最平靚正▼▼▼
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防曬用品使用7大Tips！4個部位勿忽略 戴口罩都要塗防曬？
新冠肺炎疫情下，人人口罩不離身，但究竟戴上口罩是否仍然需要塗防曬？室內又是否需要防曬？塗抹多少才有效？又有哪4個身體部位不能忽略？以下為防曬用品使用7大須知。
防曬用品使用7大須知及4個不可忽略部位▼▼▼
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同場加映：冷氣機使用11大須知 3個情況要立即停用
炎熱天氣最想開冷氣涼一涼，但使用時記得看看有否出現以下情況！
冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼
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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼
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5招快速乾衣▼▼▼
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