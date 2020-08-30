冷氣機隔塵網滿灰塵　師傅分享清洗前後對比：污糟到無病變有病

夏日炎炎，許多家庭都是冷氣長開，但不少人都忽視冷氣的保養，有冷氣工程公司近日就在facebook分享了為客戶洗冷氣機的前後對比圖，可見冷氣內部非常骯髒，隔塵網黏滿灰塵，冷氣機師傅直言「用家睇完之後影響佢胃口」，更在圖片上寫上「冇病都變有病」，呼籲巿民多注意冷氣清潔問題。

有冷氣工程公司分享圖片，可見冷氣內部非常骯髒，一打開冷氣機的隔塵網，已見黏滿一團團灰塵。（「東涌冷氣家居小工程」fb圖片）

冷氣工程公司「東涌冷氣家居小工程」在facebook專頁上分享日前幫客戶洗冷氣的圖片，可見一打開冷氣機，就見到隔塵網黏滿一團團灰塵，整個隔塵網都是灰色的，直至清洗後才露出本來該有的藍色，師傅稱用家看完冷氣內部直言「影響佢胃口」。

除了隔塵網，冷氣內部的零件都充滿了污跡，更有一塊塊黑色的污垢，專頁形容「你哋每日享受緊嘅冷氣機內部，冇病都變有病」，經過清潔後冷氣機內的零部才回復乾淨，師傅亦為客戶換了又粗又大又硬的喉管，防止滴水。專頁稱洗後冷氣乾乾淨淨，「冷氣涼啲，細菌都少啲」，亦可以節省電費和避免被人投訴冷氣滴水。

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