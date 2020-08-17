冷氣機傳怪聲原來有蝙蝠！1個原因引蝙蝠寄居隔塵網　教你3招解決

夏日炎炎又潮濕，不少人都會開冷氣機消暑，但若聽到冷氣機傳出怪聲就要加倍留意，或有不速之客到訪也不知。Facebook群組「香港蝙蝠資訊站 Hong Kong Bat Radar」日前發文指出，至少兩種蝙蝠已適應城市化的環境，為了生存或會選擇居於冷氣機，如你是環保人士，甚至有更大機會吸引蝙蝠來當鄰居！

Facebook群組「香港蝙蝠資訊站 Hong Kong Bat Radar」發文指出，至少兩種蝙蝠已適應城市化的環境，為了生存或會選擇居於冷氣機。（網上圖片）

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「香港蝙蝠資訊站 Hong Kong Bat Radar」的帖文指出，「東亞家蝠」及「灰伏翼」兩種蝙蝠已非常適應城市化的生活環境，故為了生存牠們發展出一套新的生活模式，就是「住冷氣機」。

由於一般市民大多於入夜後才使用冷氣機，與蝙蝠夜間外出覓食，日出左右才回巢的習性配合，故牠們會選擇以冷氣機的底部或外層為家，「蝙蝠晝伏夜出與都市人的生活作息剛剛相反，正好達成了微妙的『生活共識』」。帖文指，部份蝙蝠覓食後「無家可歸」時，會先找其他地方暫時棲身，待日出後市民關冷氣時才「回家」。

如發現冷氣機開啟時有怪聲，或看到有蝙蝠居於冷氣機內，市民應保持冷靜，關掉冷氣並打開面殼檢查。（網上圖片）

帖文續指，一般冷氣機每天也使用，故蝙蝠很少會棲息在隔塵網或出風口，不過如果用家是環保人士，冷氣機長期閒置或較少開動，蝙蝠則有機會「進駐」隔塵網，因此如開冷氣時聽到「吱吱吱」的怪聲，或許是有蝙蝠居住的迹象。

如發現冷氣開啟時有怪聲，或看到有蝙蝠居於冷氣機內，市民應保持冷靜，關掉冷氣並打開面殼檢查，如看到蝙蝠窩便應盡快致電1823或2711-1000 聯絡漁護署或愛協求助。

據漁護署資料，於香港棲息的蝙蝠約有25種，數量以萬計，全部為食果實或花蜜的果蝠（Fruit Bats）及捕食昆蟲的食蟲蝙蝠（Insect-eating Bats），受到野生動物保護條例保護。

一般而言，蝙蝠不會主動襲擊人類，只要市民與牠們保持距離便可；一旦在居住環境發現蝙蝠，市民不應主動騷擾或接觸，否則有機會違法，一經定罪最高罰款10萬元及監禁1年。

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