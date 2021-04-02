斯文女友食麵忘記走芫荽　即發惡爆粗狂鬧男友：你做咩唔提我！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-02 16:30

【芫茜／芫荽／香菜】芫荽的味道是永遠都吵不完的話題！最近有網民分享，指與女友吃麵時對方忘記走芫荽，結果麵到時就突然變得暴躁。網民出言安撫卻變相令事件火上加油，更加累自己無辜被罵，感嘆地指「佢自己唔記得鬧我有乜用？」。

樓主分享事件，指女友因為忘記走芫荽而大發脾氣，更加令他無辜被罵。（資料圖片）

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網民在香港討論區上以「女朋友碗麵入面有芫荽，明明係佢唔記得叫走芫荽，點解要嬲我」為題發文，分享女朋友因為芫荽而罵他的經過：

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有網民笑言，相信事件只是女友周期不適，「我老婆都呢幾日，將就下」、「遷就下啦，事後可以溝通返」。不過亦有網民認為女友行為猶如公主病，不可遷就，甚至應該考慮早日分手。

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