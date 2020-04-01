台網民票選討厭食物排行榜　皮蛋犯眾憎卻10甲不入？芫荽僅排第3

世界上有各種食物，每種食材都有它獨特的外表、口感與味道，但不是每個人都能接受，對此有網友就在PTT發文票選台灣人討厭食物排行榜，雖然有少網民留言表示「皮蛋超噁心不敢吃」、「皮蛋我完全不能接受」，但皮蛋在排行榜上卻十甲不入。

芫荽獨特香氣「犯眾憎」卻僅排第3？點圖看台網民票選討厭食物排行榜▼▼▼

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此外，有網友好奇詢問「香菜（芫荽）和皮蛋哪個比較討人厭」，貼文引發眾人熱議。原PO表示自己吃飯點加爆香菜的蚵仔麵線，朋友則點皮蛋豆腐，結果各自覺得對方吃的不是食物，由於兩人的喜好不同，於是詢問廣大網民：「皮蛋跟香菜到底哪個比較討人厭啊？」

有網友好奇在PTT發文詢問：「香菜（芫荽）和皮蛋哪個比較討人厭」（PTT）

貼文一出，多數網友投給芫荽：「非常討厭別說是吃，我光聞到味道就想吐」、「不敢吃+1 覺得好吃的東西加進去馬上毀掉」、「芫荽真的不行，應該叫臭菜、「芫荽到底是什麼邪教」、「芫荽超臭會毀掉一整碗食物」。另外不喜歡皮蛋的網友表示：「第一個做出皮蛋並吃下去的我很欽佩」、「家人都喜歡吃就我覺得超噁心，完全不能接受」、「超噁心不敢吃」、「怎麼會有人發明皮蛋這食物」。

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