愚人節｜燈神媽咪麵戲稱：升成千幾點　網民偵探上身研究買牛定熊

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-01 13:00

即使是愚人節，連登燈神媽咪麵亦都繼續發功！媽咪麵今日（4月1日）在連登討論區上發文稱股市突然大升千幾點，旋即引起網民注意。點擊進入帖文之後，媽咪麵卻只留下一句「愚人節快樂」，明示自己只是說笑。不過如此簡單的帖文卻引起網民好奇，以不同方向和角度解讀，到底麵神是在建議大家買牛定買熊！

媽咪麵愚人節開Po，戲稱股市「升成千幾點」。（YouTube短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

媽咪麵在連登討論區上以「嘩，做咩無啦啦升左成千X幾點！」為題發文，內文就只留下一句「愚人節快樂」及1堆掩嘴偷笑的Emoji。不少網民看到媽咪麵的帖文之後都直覺以為等同看好股市，大叫「走啊」、「安已不」、「即刻插」、「全倉現金先，Bye」、「靜啲得唔得呀？」，更有人指自己「被你fake到即刻開牛牛睇」。

不過網民冷靜下來之後，就開始進入偵探模式，分析媽咪麵整個帖文的真正意思。網民分別表示「負負得正，最後真係升幾點」、「麵麵話愚人節快樂喎，結論即係會升？」、「升咗千幾點+愚人節=跌，即係麵仔又暴力救市」、「即係假牛，等於熊，走呀」、「升成千點，愚人節啫係調返轉睇」、「麵：愚人節快『落』，冇事啦，冇事啦」。

同場加映：燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶