【愚人節必備】美公司推出特朗普頭髮造形蠟燭　究竟係咩味？

尚有半個月便到愚人節，很多人都會趁機購買惡搞物品整蠱朋友，若你仍未有心水，以下這物品可能是好選擇。美國一間由夫婦設立的蠟燭店早前推出「特朗普味」的香薰蠟燭，聲稱味道是「結合了最高級的氣味：防曬乳與牛排」。當用家一打開包裝盒，即可看到一撮招牌金髮，店方更在產品說明中笑稱，只要摸盒上的金髮便能緩解工作壓力。

美國一蠟燭店早前推出「特朗普味」的香薰蠟燭，聲稱結合了「防曬乳與牛排」的味道。（jd+kate industries官網圖片）

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該款「特朗普味」香薰蠟燭其實是早前的萬聖節特別產品，售價為22美元（約173港元）。官網介紹稱，「我們製作了一種偉大的蠟燭，結合了最高級的氣味：防曬乳與牛排，產生出巨大的氣味」，當中特意選擇了特朗普經常提到的數個字詞包括「phenomenal」（非凡的）、「great」（偉大的）及「tremendous」（巨大的/優秀的）等，不過卻「戴足頭盔」，指出「我們並沒有說它很好聞」，盡顯幽默一面。

即使氣味並非人人也可接受，「特朗普味」蠟燭最吸引消費者的，可能是其獨特的包裝。當用家一打開包裝盒，便能看到蠟燭罐上的一撮招牌金髮，官網介紹更指出，用手指觸摸頭髮能夠令夠緩解工作壓力，不過同時在罐上印上「警告」：「若有天特朗普達成了終生夢想，將嘲笑他列為非法的事，你就趕快將這蠟燭埋到你家後院，並裝作從沒聽聞過這東西吧！」

該店另有多款惡搞味道蠟燭如「奧巴馬味」、「普京味」等等，每種蠟燭的包裝都有寫滿幽默的介紹。（jd+kate industries官網圖片）

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有外國傳媒上月買了一個「特朗普味」蠟燭，並邀請不同的人「試味」。不少人看見蠟燭的金髮外罐已相當驚奇，直言「應該不會好聞」；當真正試聞時，眾人的反應大多如預計一樣，很快便「投降」，甚至崩潰地形容氣味「噁心」、「就像扒房聞到的味道一樣」。

出售這款「特朗普味」香薰蠟燭的公司由一對美國夫婦設立，該店另有多款惡搞味道蠟燭如「奧巴馬味」、「普京味」等等，每種蠟燭的包裝都有寫滿幽默的介紹，令燃點香薰亦能變成充滿趣味的事。

（綜合）