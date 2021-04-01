奶奶偷阿仔髒內褲手洗再交還　新抱勸極唔聽感崩潰　網民：有暗示

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-01 22:00

這到底是怪癖還是有特別原因？有台灣女網民日前在fb匿名發帖，稱結婚6年以來都難忍奶奶1個奇怪行為，奶奶每次都到她家裏住一晚，隔天都會帶走老公的內褲回家手洗，包好再交給她帶回家！她心裏一直覺得不舒服，但不論向老公轉達，或直接跟奶奶說，對方都堅持這樣做。許多網民大呼無法接受，批評奶奶行為「超噁心」，但不少人認為奶奶這樣做是有所暗示！

樓主指奶奶每次上門都會從髒衣物中找出老公的內褲，再拿回家手洗。（示意圖／資料圖片）

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台女在fb群組「匿名公社」發文，稱奶奶6年來都要拿老公的內褲回家清洗，問網民到底這行為是否正常？

樓主還補充指，她已先後3次表達不滿，第一次是因為心裏不舒服，直接告訴奶奶，老公已是成年人又結了婚，不需要再這樣幫他洗內褲；第二次叫老公幫忙轉達，這樣的行為不太正確，無奈老公是個媽寶，可能怕傷了媽媽的心，並沒有說出口。

去到第三次，「我直接發飆」，說到底他們兩母子是否在演《藍色水玲瓏》（台灣恐怖懸疑劇）的戲碼嗎？「這可以上新聞奇葩共賞的，你們懂嗎？真是奇怪，這麼愛洗把一籃子髒衣服帶回去洗啊，單獨帶走一件內褲到底？？看不懂欸。」

結果奶奶前幾天來往了一晚，果然又從髒衣服裏拿出1條老公的內褲，到洗手台「細細搓揉手洗曬乾」，令她大嘆真的不憧奶奶為何這樣做，「這到底是什麼心態」。

網民回睇：

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有網民認為她奶奶舉動已經有點病態，「下次她來時，你把所有的內褲都藏好，看看她會怎辦」，亦有人認為她奶奶可能只是習慣了幫兒子洗內褲，透過洗內牌來愒念過去「小孩還小，現在留下了幾件衣服，待他長大和老婆二人世界時，可以拿出他小時候的衣服回憶，免得以後被媳婦罵變態，這案例是個借鏡」。

然而，有不少網民認為奶奶的舉動應該有所暗示，是想告訴新抱內衣物較髒應該和衣服分開洗，但卻不好意思告新抱講，「是不是奶奶在暗示內褲應該手洗，而不能機洗，但又不好意思拿新抱的來示範，所以…」有留言認同內衣物其實不應和衣服一起洗，可能奶奶一直是教兒子應該自己手洗內褲，但婚後見到兒子的內褲和衣服放在一起，所以才特意挑出兒子內褲來洗，若樓主不想奶奶洗內褲，自己又不想幫老公洗，最好的辦法是叫老公自己手洗。

（fb群組「匿名公社」）

網民分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據原原本是老虎被子。（Dcard圖片）

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不少網民也有屬於自己的小被被：

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