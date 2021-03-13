姑仔均分奶奶百萬遺產　新抱竟因這原因震怒：老公為什麼不反對！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-13 20:00

家人之間到底是錢緊要，還是彼此的關愛更重要？有台灣網民近日於網上撰文，表示意外發現丈夫的戶口多了200萬台幣（約55.1萬港元），於是質詢對方，始發現原來老爺繼承了奶奶的遺產，最後決定把遺產平均分配給兒子及女兒，但樓主卻大呻不公平，遭網民圍插太貪心。

老爺繼承了奶奶的遺產，最後決定把遺產均分給其丈夫和姑仔，但樓主卻大呻不公平（《最高的離婚》劇照）

該妻於facebook專頁「靠北婚姻」投稿，稱最近發現丈夫戶口突然多了200萬台幣（約55.1萬港元），後來經對方解釋，才得知原是半年前過世的奶奶的遺產，老爺繼承遺產後，再均分給丈夫及姑仔。

樓主透露雖然奶奶身前與自己關係普通，但認為老公不但是家中獨子，更生了一個兒子，擁有長子嫡孫的優勢，故反問姑仔嫁得好又有社會地位，憑什麼可以與其丈夫平分遺產。

點擊下圖睇台妻呻丈夫姑仔均分遺產唔公平▼▼▼

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不過網民對樓主的抱怨不受落，更批評樓主的身份不應多事，炮轟她貪心，「在妳的論述裏，我看到妳眼裡只有貪婪」。

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（facebook專頁「靠北婚姻」）

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