港女求醫驚揭有腫瘤　男友陪覆診全程玩手機　被鬧1句竟咁樣做！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-04-04 16:30

一對情侶相愛容易，但真正考驗卻在於能否共患難。有女網民最近於討論區大呻，表示早前因身體不適看急症，醫生證實患有腫瘤須開刀，其後男友主動陪伴覆診，結果全程只顧打機，又懶理醫生講解，令樓主生氣不已，斥責男友不顧自己感受。怎料樓主怒斥男友後惹來對方生氣，不負責任地轉身離去，丟低樓主一個人在醫院，樓主崩潰問道：「我想問下我呢個要求好高咩？係咪我要求太多」

男友主動陪伴複診，結果全程打機，又懶理醫生講解，令樓主大感生氣。（《愛情逆轉勝》劇照）

該女網民近日在Dcard討論區撰文，表示早前身體不適看急症，檢查後證實體內有腫瘤，醫生更表示需要做手術，讓樓主非常憂心。日前男友陪伴她到醫院覆診，無奈等候時間頗長，二人等了3小時仍未見醫生，等待期間男友卻只顧玩手機，及後當醫生講解時，男友也沒專心聆聽，懶理樓主不安的情緒。

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樓主見醫生後向對方透露自己很害怕，沒想到男友竟笑了一下後繼續玩手機，樓主忍無可忍發脾氣表示不滿，但男友未有道歉之餘，更嬲爆走人，留下樓主一人在醫院，更傳來短訊發晦氣說：「我返咗屋企了，你要返去自己返」令她感到非常絕望，最後更因為心情太低落而獨自落淚。

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網民紛紛留言批評樓主男友，在另一半有難時竟表現出事不關己的態度，實在錯得離譜。有網民建議樓主重新考慮是否要繼續與對方一起，「真係渣男嚟」、「畀我就即刻分手」、「樓主點解要搞到自己咁卑微」。

（Dcard討論區）

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