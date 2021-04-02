冇樓想結婚　未來外母要求婚後住娘家「當你親生仔」　網民勸三思

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-02 15:30

想結婚卻沒錢買樓怎麼辦？一名男網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文表示，近日與交往2年女友論及婚嫁，但女友媽媽私下開門見山地問他：「存款多少？」原PO老實交代有80幾萬（台幣，下同），她聽了坦言「存款太少，很難給她女兒保障安全感，除非男方爸媽願意出手幫忙，否則買不起房子」，就連首期要準備多少，女友媽媽都有意見，最後她給原PO兩種選擇，「一是想辦法湊足首期買樓，二是婚後住女方娘家來存錢」。

女友媽媽堅持不肯讓女兒與公婆同住，她表示年輕時被公婆刁難，所以不會讓女兒走一樣的路、吃一樣的苦，她和姊妹淘討論後也認為「媳婦不跟公婆同住才能減少婆媳問題」，她更承諾「婚後住娘家的話，生活開銷娘家全負擔，更會把他當成親生兒子看待」，等有能力買樓後再搬出去住。不過，女友媽媽要求原PO向爸媽提議是自願住娘家，這讓原PO坦言不知該如何開口，也認為女友媽媽的態度強硬讓他不知該如何是好，便上網尋求網友建議。

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雖然原PO相當苦惱，但故事曝光後，許多網友們紛紛大讚「求之不得啦！包女兒還包吃包住，去哪找？」、「女生的爸媽都這麼替你們想了，還有什麼好猶豫的？不然你爸媽能幫忙嗎？」、「其實丈母娘很替你想，她知道你現在存款不夠買樓，所以提議去住她們家這樣可以幫你省錢、讓你存錢，又可以避免婆媳問題」、「我覺得很好啊，至少沒有逼你一定要先有房子再嫁女兒」。

但也有不少人認為女友媽媽只是把話說得好聽，紛紛留言「在古代這叫入贅」、「這跟把賺的錢都交給老婆一樣概念」、「明則好意，實則就近看管」、「丈母娘這樣做何嘗不是在刁難女婿呢？不懂到底要什麼保障安全感？」、「既然女兒要有保障那就讓丈母娘出首期不就好了」。

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