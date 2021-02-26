內地「最索外母」爆紅　露長腿抱孫被誤認女婿老婆　女兒反應係……

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-26 16:23

都當外婆了還長這樣！最近，內地一組關於「最美岳母」的合影照片在網路上爆紅。照片中，一名長髮正妹坐在產房裡，照顧著寶寶，旁邊還坐著一名男性，被所有人誤以為兩人是夫妻。結果，事後曝光正妹竟是男子的外母，由於女方長相太凍齡，讓所有人大跌眼鏡。

外母睇起嚟仲後生過女婿！點圖放大瀏覽👇👇👇

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當時，妻子順利生產，但因為身體還虛弱，無法親自照顧寶寶；而丈夫又沒有經驗，手忙腳亂。這時，妻子的母親二話不說，接過孩子就淡定從容地照顧起來。

從合影中可以看到，外母跟女婿坐在一起，雖然低著頭，又戴著口罩，看不清面容，但一頭長髮烏黑蓬鬆，眉形精緻，皮膚白皙不見皺紋，身姿挺拔優雅，抱著孩子的手臂豐潤細膩。而女婿看著反而有點憔悴，看起來顯老。兩人完全看不出年齡差，難怪讓人誤以為是夫妻。

網友們紛紛調侃，稱她是「最美岳母」。妻子事後得知媽媽爆紅網路，也笑稱：「媽媽太年輕，我壓力有點大。」

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