港媽嫌攰購餵奶神器　任BB平躺床上飲奶被轟無知　淘寶幾十蚊買到

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-02 13:00

照顧新生嬰兒勞心勞力，但有些事即使多累都不能省卻。有網民發文及分享照片，指有港媽嫌餵給BB喝奶時雙手太累，因而購入「餵奶神器」，讓BB可平躺在床上，並自行吸吮奶樽，媽媽就能騰空雙手。惟帖文一出即引來大量網民怒轟無知，認為港媽是顧嬰兒安全，平躺飲奶易嗆到。

有港媽嫌餵給BB喝奶時雙手太累，因而購入「餵奶神器」，讓BB可平躺在床上，並自行吸吮奶樽，媽媽就能騰空雙手。（《生仔要考牌》圖片）

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Facebook專頁「生仔要考牌系列」刊登有關投稿，顯示1篇帖文截圖，指「貓姐姐倍（陪）小鏟屎官飲奶奶」，並附載一張照片，只見BB正在平躺床上，頸部則圍着一個類似頸枕的粉紅色「餵奶神器」，令BB能自行吸吮奶樽，媽媽則不用長期提起餵哺，「個老母話咁樣餵奶係因為手太攰，要將個BB打平瞓喺床度餵奶，仲要話個餵奶神器係喺淘寶買返嚟」。

照顧新生嬰兒勞心勞力，但有些事即使多累都不能省卻。（資料圖片，非當事人）

發文者批評，BB不是為了「呃like」出世，「佢哋有生命！」，做得人媽媽就預了花時間及心機，「唔係要下下出咗事先嚟識驚囉」。不少網民亦炮轟港媽無知兼妄顧嬰兒安全，「係人都知餵BB食奶時係應該打斜少少」，擔心BB會容易嗆到。

記者翻查發現，淘寶網站上正售賣各式各樣的「餵奶神器」、「餵奶枕」，售價幾十至過百不等，有些標榜「床上嬰兒餵奶神器」，形容可「解放雙手，輕鬆餵奶」；有些則是放在媽媽的肩膊上，讓嬰兒半躺吸吮奶樽。

根據衞生署制訂的《奶瓶餵哺指引》，餵奶時應讓嬰兒的頭頸靠在你的臂彎，上身稍為傾斜，令他舒適地呼吸和吞嚥。以下是用奶瓶餵哺寶寶需要的5個步驟▼▼▼

1.家長先洗淨雙手；替寶寶圍上口水肩；坐在有靠背的座椅，用墊子承托手肘。

2.抱寶寶在懷中，讓他的頭頸靠在你的臂彎，上身稍為傾斜，令他舒適地呼吸和吞嚥。

3.給寶寶看見奶瓶；用奶嘴輕觸寶寶的嘴唇，當他張開口便放入奶嘴，然後讓他含着整個奶嘴。

4.稍微傾斜奶瓶，讓奶液注滿奶嘴，減少吃奶時吞入空氣。

5.當寶寶停下來，你可稍拉出奶嘴，若他還要吃，便會用力含着奶嘴吸吮。若他吐出奶嘴，你可替他掃風。如果掃風後他還要吃，便繼續餵奶。若寶寶有飽的跡象，便應停止餵奶。

有外國媽媽在社交網站大曬幫女嬰製作的美甲效果，只見其指甲弄得又尖又長，目測約1吋長，宣傳自己可以幫BB美甲，價錢相宜，不過帖文隨即引起極大爭議。

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