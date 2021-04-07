80、90後超經典謬誤！網民盤點16個笑爆嘴說法　ATM裏面有職員？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-07 23:00

【80、90後經典／常見謬誤】ATM（自動櫃員機）裏面應該有銀行職員負責運作？吞食生果核頭頂會種出果樹？這些謬誤在許多人小時候都常常聽到，甚至信以為真，近日就有網民發「一人一個細個嘅謬誤」，勾起80、90後網民共同回憶。以下16個經典謬誤，隨時令人笑爆嘴，而最後一個是「終極大佬」級謬誤，你能否成功挑戰呢？

16個「笑爆嘴」謬誤，最後一個挑戰極限▼▼▼

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同場加映：80、90後經典IQ題 網民盤點16個最尷尬爛gag 點解海係藍色？

除了經典謬誤，有網民在facebook群組發起一人一個永遠都會答錯的IQ題，「點解海係藍色？」、「咩鴨用2隻腳行？」。以下盤點出16條尷尬到不行的IQ題，一起挑戰下吧！

16條最尷尬IQ題，你識答多少題？▼▼▼

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小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸！

小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）▼▼▼

日前有台灣女大學生在討論區求救，稱其補習學生的寒假作業實在太難，令她要上網問功課。結果只有6題的「小學數學題」竟難倒許多大學生，眾人都大嘆：「我的智商比不上小學生。」

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藍色機械貓多啦A夢是跨世代的童年回憶，但由細看到大的你，又知不知道牠的身體，為什麼會由黃色變藍色呢？網上流傳3個版本，聲稱一看答案就能測出你的出生年代，大家一齊做個測試吧！

按圖睇有邊3個版本及答案▼▼▼

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《2112年哆啦A夢的誕生》交代黃變藍之謎▼▼▼

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）