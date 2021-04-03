港女結婚公開禮物清單籲親友「認購」　現金、PS5、洗衣機樣樣要

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-04-03 15:00

結婚是人生大事，亦是考驗親朋戚友有多疼愛自己的時。有網民最近於討論區上載相片，指有準新娘在社交平台公開其結婚禮物的願望清單，當中包括現金、電器及遊戲機等等，直言叫親朋好友「認購」，代替人情送上祝福。該網民不認同新娘的舉動，探問：「有冇咁窮？」 有網民則認同該名準新娘的做法，又指準新娘列出禮物清單之餘，亦說明「金額是隨心的」，也沒有指明哪些人要認購哪些東西，做法可以接受。

準新娘在社交網站公開結婚禮物願望清單，叫親朋好友「認購」送賀禮。（《今世這一生》劇照）

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該網民日前於連登討論區上載相片，表示在facebook發現一新娘因為在疫情下籌備婚禮，但因為限聚令未能邀請所有親友到場見證，只能辦一場小型晚宴。

新娘更在帖文中提及有結婚禮物願望清單，叫親朋好友「認購」送賀禮，但樓主卻批評新娘非常厚面皮，「正宗港女，到底佢係咪驚冇人送嘢畀佢？個個post收尾都要提一提」。清單中大部份都是電器，例如風扇、空氣抽濕機，但亦有Switch、PS5及Microsoft Office個人版，最貴價是Sony電視機，索價6090元。

按下圖睇港女想要邊啲結婚禮物↓↓↓

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網民似乎不太同意樓主的意見，反指他少見識，解釋這是外國人結婚常見的送禮方式，讓親朋好友直接購買主人家想要的物品，可減少造成浪費之餘，又能盡顯心意。但亦有網民稱新娘太市儈，「搞到自己咁樣，何必呢」、「佢都幾大想頭」、「仲要list晒價錢真係癲㗎喎」。

（連登討論區）

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