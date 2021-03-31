拍拖3年男友拒生仔寧養貓　28歲港女猶豫結婚：係咪應該搵過個？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-31 22:30

結婚後夫婦要共同生活一輩子，若未能於人生目標及生活計劃上與另一半達成共識，日後相處或會遇上許多問題。有港女於討論區發文求救，指與拍拖3年的男友即將踏入談婚論嫁階段，不過兩人在是否生兒育女的問題上各有看法。港女渴望生小朋友，惟男友卻覺得「養仔不如養寵物」，令她不禁思考：「我係咪應該搵過第二個會同我有小朋友嘅男人？」

有港女發文大呻，稱與男友未能在生育問題取得共識，不禁考慮應否分手。（《愛與貓同行》劇照）

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該名28歲港女早前於香港討論區發文，指與30歲男友已拍拖3年，雙方近日亦正式見家長，「佢話有意思想同我結婚，都暗示過疫情好返就會求婚」。不過兩人在生兒育女的問題上一直沒有共識，令港女對結婚一事抱有懷疑，「我想生小朋友，但佢唔想。我成日都有就呢個問題，同佢講笑要分手」。

港女指，男友亦非討厭小朋友，只是認為現今世代不適合小朋友成長，「佢冇唔鐘意，都有事業基礎，只係唔想自己生」；又覺得養小朋友的話，不如養寵物更好，「佢話我都好鐘意貓貓，可以一齊養」。

港女稱並非不愛男友，惟渴望生小朋友，猶豫應否與對方結婚。（《愛與貓同行》劇照）

她自言是「一個好想有自己家庭嘅人」，原以為在與男友交往的3年內或能改變對方的想法，「但係好似都唔得」。港女指出，「我鍾意佢嘅心同我想要一個小朋友家庭嘅心一樣大」，不禁猶豫應否與男友分手，找1個願意與她生小朋友的男人，惟又擔心找不到與現時男友一樣願意遷就她的人，「我覺得佢可能唔夠愛我，但我真係好想生小朋友，可能我都唔夠愛佢」。

帖文引來網民討論，不少人認為如人生大事未有共識則不應結婚，「核心問題不一致，可以分手」、「主要係價值觀唔同，價值觀係人生之柱，好難改」、「如果生仔呢啲咁簡單嘅嘢都傾唔掂，點可能一生人一齊去面對生老病死。你真係好想有小朋友，如果一路佢都唔要，你哋始終會為呢件事而決裂」。

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