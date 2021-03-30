龍蝦刺身、黑鮑魚　台超豪婚宴25道菜勁多海鮮　台女嗌：此生無憾

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-30 20:30

想起婚宴菜式，來來去去也是三幅被，令不少人也為之卻步。但最近有台灣網民於討論區分享相片，表示自己參加了一場非常奢華的婚禮，由入場開始已有甜品自助餐之餘，到正式上菜更是令人驚嘆不已，足足有25道菜，當中不乏龍蝦、帶子，更有黑鮑魚及牛排等，樓主坦言吃了4小時，「此生參加過一場這超高級婚宴，此生無憾」。

樓主稱在門口已見到有調酒吧，角落放有蛋糕、曲奇等甜品任取。（Dcard討論區圖片）

該女網民於Dcard討論區分享相片，表示日前與家人在台南海口一海鮮餐廳參加親戚女兒的婚禮。她稱在門口已見到有調酒吧，角落放有蛋糕、曲奇等甜品任取。其後大家等到入席，即有12個小菜上桌，當吃到半飽之際，原來真正的主菜才陸續登場。

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樓主解釋，所有主菜也用上高級食材，看到人目瞪口呆，例如龍蝦刺身、巨型帶子，又有帝王蟹、螃蟹、鰻魚、烤魚、炸魚，之後每人更有一條超厚切烏魚子、手掌般大的黑鮑魚和肥美生蠔，可說是非一般的超級海鮮盛宴。除此之外，非海鮮類也有牛排、燉雞、米糕，而到最後更送上Haagen Danz雪糕及水果。

【25道菜超豪華婚宴】樓主又指，計過這場豪華宴有25道菜，由上午11點吃到下午3點，足足4小時。（Dcard討論區圖片）

樓主又指，計過這場豪華宴有25道菜，由上午11點吃到下午3點，足足4小時。而主人家的回禮和手信也不可忽視，相中可見有Kavalan噶瑪蘭威士忌、青森蘋果，還有一袋禮餅，「大家離場真的都是要開車才能載回家，東西真的多到爆」。她坦言今次婚宴讓自己大開眼界、此生無憾，「托婚宴的福，才吃到龍蝦、帝王蟹、黑鮑魚，天啊」。

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相片引來不少網民留言，他們也表示震撼，「天啊！這是嫁給有錢人嗎？」、「這不是我印象中的喜酒」、「看照片真的嚇壞了」、「絕對是痛風餐啊」、「我看完之後：我真窮」、「這種菜式會讓賓客記一輩子吧，有夠厲害」、「這個每一道菜都是主餐了」。

也有不少網民追問樓主這婚宴的價錢，「好扯，台北最基本一桌也要2萬起跳（約5431港元），菜不怎麼樣，一桌也要3萬（約8147港元），這樣一桌要多少？」、「對這桌要多少已經完全沒概念了」。

（Dcard討論區）

當地人指有些長者會講白沒錢不走，除非司機開車撞他們。（微博影片截圖）

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