南非酋長開視像會議　全裸妻入鏡秒黑畫面　主席罵爆：正電視直播

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-03 20:00

視像會議邊途中有裸女走入鏡，這下尷尬大了！南非國家傳統領導人之家（National House of Traditional Leaders，NHTL）其中1名成員Xolile Ndevu酋長日前參加視像會議時，原本大家正討論如何應對新冠肺炎等議題，他說話中途背後突然走出1名全裸女子，鏡頭即馬上被「CUT」走。會議主席當場斥責他背後的人沒穿衣服，指會議是電視直播，畫面令人不安，更大爆類似事件非首次發生。Ndevu事後道歉，指妻子當時只是想去洗澡，沒留意到他正直播，而且自己還未太懂用Zoom而出事。

Xolile Ndevu開視像會議時原本正討論正經話題。（「ZimLive」Twitter影片截圖）

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南非議會在當地時間周二（3月30日）舉行視像會議，議程包括應對新冠疫情等，共有23名成員國家傳統領導人之家（National House of Traditional Leaders，NHTL）的成員參與，Xolile Ndevu酋長亦有出席會議，當時大家正討論嚴肅議題，他介紹有關東開普省（Eastern Cape）地方政府如何與醫護合作等。

Ndevu完全沒注意到他的妻子在其背後走近，而且還入了鏡，好死不死其妻子是一絲不掛，會議則真在直播，他一秒「黑Mon」。畫面轉到國會合作管理與傳統事務委員會主席Faith Muthambi上。Muthambi馬上開罵，直斥Ndevu身後的人衣着不當，「Inkosi（酋長），你身後的人沒有穿衣服，我們可以看到一切」，形容畫面令與會者不安，要求他告訴裸露者正舉行視像會議。這段影片後來在網上獨瘋傳，片中更可聽到，拍攝影片的民眾當時大笑出聲。

Xolile Ndevu妻子全裸出鏡後，畫面很快黑掉。（「ZimLive」Twitter影片截圖）

委員會主席Muthambi譴責事件，稱這是一場電視直播。Ndevu雙手掩面道歉，稱自己當地專注看鏡頭，未有留意身後有沒有人，「我很尷尬」。主席Muthambi強調裸女不是與會者，她只是和與會者身處同一房間，表示遺憾並予以強烈譴責。她要求與會者要認真確保自己鏡頭只拍到「可接受的背景」，又提到原來這令人尷尬的情況非首次出現，已經是與NHTL成員會議時第二次發生，會向NHTL主席Sipho Mahlangu反映意見。

Ndevu事發翌日再次道歉，稱Zoom對他們來說是新技術，他從未接受任何培訓，自己不太習慣，加上他的屋子仍未建成，有太多開放空間，所以私密性仍然不足。不過，他亦指會議原訂是晚上7點開始，10點左右結束，但當晚會議超時太久，才會搬到臥室繼續開，「會議在晚上10點後繼續進行，我妻子進來去浴室，沒有意識到我正在直播」。

Mahlangu隨後亦發聲指，Ndevu妻子當時並不知情，希望網民有同理心，不要再轉發該條影片，又指視像會議雖是好事，但也有機會侵犯個人及家庭私隱。

（綜合）

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