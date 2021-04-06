防蚊神器│淘寶罩頭蚊帳熱賣　激似「瞻仰遺容」　售價＋4招滅蚊法

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-06 14:25

天氣漸漸熱起來，蚊蟲又再出動，相信不少人在夜間睡覺時，都飽受耳邊的「嗡嗡聲」困擾。「沒有淘不到，只有想不到」的淘寶近日就有名為「好罩頭蚊帳」熱賣，蚊罩四四方方，剛好只遮蓋到單人的頭部。網民一見產品照即爆笑，直言「超似瞻仰遺容」，適逢清明節臨近，有人更誤會是殯儀業的新產品。

網民一見「罩頭蚊帳」產品照即爆笑，直言「超似瞻仰遺容」。（fb「淘寶開心share」截圖）

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有網民日前將「好罩頭蚊帳」的產品照轉發至facebook群組「淘寶開心share」，稱「見到張相就想笑」，只見相中的男子平躺在床上雙眼緊閉，粉紅色有網正方體蚊罩則架在他的頭上，與傳統以一大片蚊紗圍在床邊的做法截然不同。產品亦標榜是「最小迷你蚊帳」，適合在外留宿或露營時攜帶，又指特製網底可平放床上，即使翻睡都不怕掉到床下。每個蚊罩售價約33元人民幣（約39港元）。

有網民看完產品介紹後大讚「淘寶嘅嘢超乎你想像」，又指外遊行山的確很好用。但有嘴賤網民則笑言，驟眼看還以為是殯儀用品，「似瞻仰遺容咁」、「大吉利是咩」，有人又質疑蚊帳的效用，「如果走咗隻入去就變困獸鬥」、「啲蚊唔一定針你塊面，有啲鍾意針腳趾腳板底」，認為保護不了身體，更令睡覺時感到壓力。

蚊帳未必能治本，以下就教你4個簡單做法，便能將蚊滋趕盡殺絕▼▼▼

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