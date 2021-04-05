OT太夜男同事邀同瞓酒店　分床瞓無越軌　女同事：事後硬係唔自在

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-05 23:00

香港許多打工仔都過着「有返工冇放工」的日子，有女生日前在討論區發帖，表示某天晚上在公司加班至凌晨3時，1名同樣住得較遠的男同事便提出到附近酒店睡一晚。樓主「神推鬼擁（㧬）」答應，2人當晚是分別睡單人床，沒有任何越軌行為，但她仍感到非常尷尬，坦言「事後硬係覺得有啲唔自在」。

有女生在網上發文指，早前在公司加班至凌晨3時才下班，當時有另1名男同事提出一起到附近酒店休息，女生沒有多想便答應了，事後覺得不自在。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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樓主上周四（1日）在香港討論區發文，表示數天前因為要趕着完成公司項目，便與其他同事加班至凌晨3時，由於自己和另1名男同事都住得較遠，對方便建議一起在公司附近的酒店過夜，每人只需付百多元，還可以爭取較多時間休息。

樓主續指，未知是否因當下精神疲乏，「神推鬼㧬應承咗（男同事的建議）」，更買了一些小食，帶到酒店房間與他分享，「雖然間房係2張單人床，我哋都冇發生過啲咩事，不過事後硬係覺得有啲唔自在」。

女生後來在與男同事相處時非常不自在，但強調2人並沒有任何越軌行為。（《愛回家之開心速遞》劇照）

與男同事共度一宵，惟樓主在帖文強調與對方沒有做出越軌行為，「我哋咩都冇做㗎」、「我哋好清白」。帖文引來網民討論，不少人直指樓主欠缺危機意識，「畀我會1人1間房，慳嗰少少錢」、「同男人開房始終都唔好，今次冇事下次一定有」、「下次唔好亂咁應承人啦」，又指假如乘坐的士，其後也很快便能回家坐，「坐的士咪呢個價錢，多鬼餘」。然而，有部份網民就認為此事根本無傷大雅，「瞓覺要緊，太夜」、「其實有乜所謂？」。

（香港討論區）

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