公司裝滿CCTV　員工行到盲點即收老闆電話　打工仔：同坐監冇分別

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-09 14:00

對於一般打工仔，每天要長時間留在辦公室或舖面，輕鬆的工作環境尤其重要，但有網民最近發文大吐苦水，指老闆對員工疑心重，公司內裝滿閉路電視（CCTV）監視員工一舉一動，每當有員工走到CCTV的盲點，便隨即收到電話，或者有「皇親國戚」的同事出現，以防他們偷東西，讓樓主慨嘆「完全失去自由同坐監冇乜分別」。

有打工仔發帖，表示老闆在公司安裝多部CCTV，以監視員工一舉一動。（Nick Loggie / Unsplash）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主日前在香港討論區發帖，表示自己於一間40人公司工作，老闆在公司內部安裝多部CCTV，「每間房每個角度都有」，老闆娘整天注視着熒幕，留意員工一舉一動，更會放大觀察員工的電腦畫面，「老闆當每1個人都當賊」，每次有員工走到CCTV的盲點位，「員工電話會立即響，老闆會打嚟問你做緊乜嘢」，公司內的「皇親國戚」也會出現在面前，看他們是否有偷東西。

樓主認為「疑人莫用，用人莫疑」，自己亦去萌生去意，指現時工作環境非常恐怖，「電話有錄音，佢哋扮演上帝角色，完全控制員工一舉一動」。他事後留言補充，稱公司售賣高檔貨品，惟老闆不能因此就當所有同事都是賊人，「唔會咁蠢去偷，唔會為咗幾千蚊一皮嘢坐真正嘅監」。

該名打工仔又指，公司內「皇親國戚」眾多，一有員工走到CCCTV的盲點，他們便會立即出現。（電影《邊個波士唔抵死？》劇照）

他又舉例指，過去老闆曾因為經CCTV看到有員工用手機，便斷定對方正在找新工作，批評在公司用手機的自由都沒有，「又同我講公司買你9個鐘，你嗰9個鐘係公司嘅，完全係坐監冇分別，話同事唔聽指令，當同事係狗咁訓練，要聽佢指令先可以做」。

樓主最後指，幸好自己已找到新工，感恩在現今市道下成功轉工。部份網民看後支持樓主的決定，「仲唔辭職走人？」、「或者係你老闆做得衰嘢多，被害妄想症」，但也有人理解老闆的做法，認為必須時刻監視，才能確保員工不會監守自盜，「行得正，企得正，對公司有貢獻唔驚！」。

（香港討論區）

同場加映：控制狂老闆裝9部CCTV昅到實 煲劇式監視員工 如廁逾5分鐘即來電

控制狂老闆裝9部CCTV昅到實 煲劇式監視員工 如廁逾5分鐘即來電