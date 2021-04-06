公司老闆超迷信　請人要經風水師：睇面相定生死、升職要符2條件

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-06 10:30

經濟低迷求職困難，除了要有學歷經驗和良好工作態度，還要面相生得好？有打工仔撰文分享轉工奇遇，稱見工面試時有1名中年男子在席，惟他並無發言，獲聘後發現同事對該男子非常恭敬，一直誤會對方是其中1名老闆。沒料早前才得知該男子是老闆請來的風水師傅，專門負責看面相「過濾」求職者，更從同事口中收到消息，在公司內要升為經理級，必須符合2個條件。

有網民指入職2個月後，才發現公司長期聘請1名風水師傅，專門負責看面相以決定是否聘請求職者。（《自體發光辦公室》劇照）

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該名打工仔早前於「香港討論區」發文，講述轉到新公司2個月的情況。樓主憶述面試時已發現1名中年男子與人事部職員一同與她見面，惟該男子在面試過程中沒有發言，當時不以為意。獲聘後她發現同事們每次遇到該男子都表現恭敬，一度以為對方是公司老闆之一，直至數天前聽到同事傾談，才得知對方的身份是風水師傅，專門負責「審核」求職者的面相，公司才決定是否聘請。

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不少網民都對這情況見怪不怪，「有乜咁出奇，你少見多怪啫」、「睇長相也是正常嘅，都鍾意賞心悅目的」，甚至聽聞有公司更「激進」，要求求職者提供「時辰八字」，「一向都係以貌取人」、「證明老闆好迷信」、「朋友上一份工都係，用埋佢身份証生日來夾過八字至請」、「我舊公司都係咁，高層嘅八字要畀師傅睇過」。

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