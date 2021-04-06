拜山有錢收│土豪式掃墓驚現多疊鈔票磚　村民排隊收錢最多4000元

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-06 17:19

【清明節2021】清明掃墓本是為先人表達心意的行為，但近日內地網絡瘋傳片段，顯示近百名人士齊集祭祀，而墳墓前的祭品竟是包括多疊厚如磚頭的人民幣鈔票。完成拜祭後，主人家更向參與掃墓的人士派發現金，據報金額為最少500元（人民幣，下同），最多4000元，大人小孩都永不落空。 片段其後在網上瘋傳，不少網民探問哪裏可以報名做孝子，事件亦引起當地政府注意，官方向傳媒稱事件屬實，表示目前正在調查。不少網民也熱議主人家的身份，紛紛笑言「有錢就是任性」。

除了一般的祭品如牲畜、水果及糕點外，片中亦見到墳前放有價值至少數十萬元的百元面額人民幣現鈔。（微博片段截圖）

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內地網絡周日 （4日）瘋傳名為「上厝君」的自媒體帳號發布的影片，標題為「吳總掃墓又發錢了」，指廣東汕頭有商人帶同家人趁清明節掃墓，不少村民也一同參與表達心意。片中可見，除了一般的祭品如牲畜、水果及糕點外，墳前更放有價值至少數十萬元的人民幣百元現鈔，盡顯霸氣。

祭祀儀式完結後，現場1名男子即以隨身的咪高鋒向在場人士大喊「每人500」，而旁邊身穿紅色T恤的工作人員則按指示，派發現金予在場近百名有份掃墓的人士，無論成人、長者或兒童統統有份，各人排隊領錢後有秩序地離開。

內地網絡瘋傳片段，指有家族向每位有份參與掃墓的人派發現金，金額為數百至數千元不等，事件引來網民熱議，政府亦介入調查。（微博片段截圖）

據了解，掃墓後派錢做法為潮汕地區的傳統，無論大家小戶，若有人到自己家族的祖墳拜祭，後人也會給予對方紅包以示感謝，惟金額豐儉由人。對當地人來說，如某家族的後人「出人頭地」賺到錢回鄉，每逢過年過節便會回鄉派錢，與家鄉的親朋好友分享喜悅，同時作為團結家族及表達謝意的方式。

片段引起網民熱議，網民紛紛討論派錢者的身份，「真的是見者有份嗎？我現在趕過去還來得及嗎？」、「捨得捨得，有捨有得，千金散盡還復來，這名老闆夠大氣，散了錢財籠絡了人心」。有人就於留言表示，主人家為「潮陽區銅盂鎮洋美村人，民生醫院：吳先生」。而片段當中亦顯示，掃墓現場有1輛車牌為「粵**888*」的白色7人車，與涉事吳先生及家人曾發布的相片及影片相符。

有人翻查相關資料，發現早於2001年，潮汕銅盂鎮洋美村曾有1名吳姓男子以夫婦名義於當地投資興建以潮汕傳統民居為主題的旅遊景點「明安里」，至2018年又曾出資500多萬元人民幣為村民興建設施及向長者派發物資及5000元「慰問金」。

片段上載後獲瘋傳，引起當地政府注意，官方向傳媒證實事件，表示目前正在調查。（微博截圖）

內地傳媒遂就事件聯絡潮汕銅盂鎮政府，周一（5日）獲回覆指「網傳情況基本屬實」，表示事件於洋美村發生，政府部門已介入調查。官方又呼籲村民要「樹立文明祭掃觀念，自覺抵制低俗之風」，同時要避免聚集，「自覺配合做好疫情防控工作」。

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內地網絡湧現多個線上祭祀網站，只要求輸入死者姓名及生平等基本資料，便能生成紀念頁面。（新華網圖片）

網祭網站雖然提供一般祭品如香燭、鮮花，但更精美的祭品如豪華汽車、高級別墅、金童玉女、名牌手錶等便須收費。（新華網圖片）

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