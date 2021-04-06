Yahoo知識+宣布停止服務　網民嘆失去15年「好伙伴」：時代的眼淚

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-06 18:30

【Yahoo知識+ / 雅虎香港 / 集體回憶 / 時代的眼淚】以往遇到生活疑難，你第一時間會在哪裏找答案？陪伴大家逾15年的「Yahoo知識+」宣布將於今年5月4日停止服務，自本月20日起亦會轉為唯讀模式，用戶無法再發布新問題或解答問題。消息一出震撼網民，紛紛慨嘆Yahoo知識曾是年少時學習的「好伙伴」，又指這是「時代的眼淚」。

「Yahoo知識+」已有15年歷史，將於5月4日停止服務，自本月20日起亦會轉為唯讀模式。（網上圖片）

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「Yahoo 知識+」於2006年2月1日成立，是1個開放式知識分享平台，用戶可以互動問答，按自己所長或經驗提供答案。不過公司今日於首頁公布有關消息，表示將於美國東岸時間5月4日停止服務，而4月20日起網站亦會轉為僅限瀏覽模式，其他Yahoo服務或帳戶將不會有任何變更。如果日後有生活上大大小小的疑問，公司建議瀏覽 Yahoo搜尋，以查看網絡上提供的解答和資訊。

另外，用戶可在6月30日前向Yahoo要求，下載所有產生的內容，包括其問題清單、問題、答案清單、答案和任何圖片，然而無法下載其他用戶的內容、問題或答案。

Yahoo知識首頁公布有關消息，表示將於美國東岸時間5月4日停止服務，而4月20日起網站亦會轉為轉為僅限瀏覽模式。（網站截圖）

Yahoo公布消息後引起熱議，有人直言已經很久沒使用，而且從來不覺得裏面的答案可信，亦一早轉用其他平台尋找資訊，但亦有用戶感晴天霹靂，「請問到底什麼事？以後到什麼地方獲取知識？」。

有80、90後網民留言稱，已使用Yahoo 知識+多年，一直是解決難題或做功課時的好幫手，「喜歡早期的知識+，有等級階級比較有趣」，而且「問咩都有人答」，認為又多個集體回憶消失了，「又1個時代的眼淚」。有人則非常豁達：「天下沒有不散的筵席，去學校問老師吧！」

至於1998年面世的「Yahoo！拍賣」，早已於去年5月31日不敵時代洪流，全面停止營運。

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