海洋公園多個機動遊戲將退役　網民呻回憶盡失：入場就係為玩呢啲

撰文：卓柏安
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海洋公園今日（18日）開記者會介紹擬議的未來路向，當中包括以自負盈虧為目標，將部份園區外判，山下園區改為免費入場的零售消閒地區，山上園區則會加設閘口及按景點收費。記者會亦提到有舊設施會退役，早前消息提到的就包括「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機及「滑浪飛船」等。
不少網民對於海洋公園的未來發展方向感到不滿，特別是認為減少機動遊戲會減少吸引力，直言「我入場就係為咗玩呢啲」、「最好玩嗰啲就Cut晒」。另外亦有人批評，外判招標方法猶如「港式劏房管理」，「只識靠收租吸人哋賺嘅錢」。
海洋公園今日（18日）公布方案，包括計劃免費開放下園區。（資料圖片）
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海洋公園去年獲得政府撥款54億元，以支持營運，同時需要重新審視定位制定初步計劃，去年底的《施政報告》中「躍動港島南」部份亦提出海洋公園重生方案。
《施政報告》中的「躍動港島南」亦有提到活化珍寶海鮮舫，將由海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生▼ ▼ ▼
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今日記者會中公布海洋公園的具體發展方案包括不再使用固定收費，山下「海濱樂園」將轉營為免費入場，成為消閒娛樂餐飲區域，並將以招標形式引入商房進駐；山上「高峰樂園」就會改為設有最低消費的區域，並將按景點收費。
方案又提到有舊的機動遊戲將會退休，早前消息提到的是「海洋天地」及「急流天地」中的7個機動遊戲，如「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」、「滑浪飛船」等，原因包括機件殘舊維修成本上升。至於「動感天地」、「熱帶雨林天地」及「冰極天地」的機動遊戲將由海洋公園繼續營運。
點擊下圖放大即睇網民點樣講▼ ▼ ▼
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同場加映：海洋公園去年一度陷入財困，當時不少網民都傾向選擇結業▼ ▼ ▼
海洋公園財困或結業 網民唔同情狠批：有事香港人，冇事內地客！
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