海洋公園多個機動遊戲將退役　網民呻回憶盡失：入場就係為玩呢啲

海洋公園今日（18日）開記者會介紹擬議的未來路向，當中包括以自負盈虧為目標，將部份園區外判，山下園區改為免費入場的零售消閒地區，山上園區則會加設閘口及按景點收費。記者會亦提到有舊設施會退役，早前消息提到的就包括「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機及「滑浪飛船」等。

不少網民對於海洋公園的未來發展方向感到不滿，特別是認為減少機動遊戲會減少吸引力，直言「我入場就係為咗玩呢啲」、「最好玩嗰啲就Cut晒」。另外亦有人批評，外判招標方法猶如「港式劏房管理」，「只識靠收租吸人哋賺嘅錢」。