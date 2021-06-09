日本綜藝遇着周星馳系老豆　無厘頭表演減肥笑死觀眾：想做佢新抱

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日本綜藝節目《跟拍去你家》常常在夜間實地考察人流量較大的地方，通過幫接受採訪的人支付高昂的計程車費用，獲得到受訪人家中進行拍攝的機會。

小編曾經介紹過的一個超溫馨家庭，一家人都是帥哥美女，爸爸年收1億3千萬，看上去比自己還年輕！

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不少朋友表示，沒有出生在這樣歡樂的家庭，那希望以後能做這樣開明的爸媽。作為療癒系綜藝節目，這次跟拍又採訪到了超溫馨的家庭，沒有上次那樣，但也足夠讓人羨慕了。

節目史上最多嘢講老豆　唔使導演指示自動波製造效果笑死觀眾（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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大野桑的元氣之源來於回家之後不停嘰嘰喳喳，然後被老婆孩子罵好吵啊！被罵了之後體會到有活著的感覺，和家人在一起真好，所以就會更有元氣更吵，更吵就會更被罵。這就是元氣永動機嗎？

大野桑太可愛了，看上去是一位普普通通的中年老父親，但是整個家裡的快樂源泉。這家庭氛圍一定很好，喜歡這樣子的爸爸，做他的二兒媳婦一定超開心！

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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