星座專家精準預測火車出軌反惹批評！唐綺陽被吳宗憲一句話搞喊

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-07 19:30

台灣星座專家唐綺陽日前因神準預測太魯閣出軌事件引發討論，她事後發出聲明，強調無意藉此蹭熱度和製造恐慌，她昨日出席記者會，來賓吳宗憲的一句「被誤解也是演藝事業的一部分」，竟讓她當下忍不住哽咽落淚，問她是否因最近的新聞事件而有所感觸？她表示「那還好啦，如果我沒有做錯什麼，就沒事呀」，態度豁達。

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被問到為何反應這麼大，唐綺陽有感而發：「有些事情人們都會鑽牛角尖，難免我也會，我雖然是專家，但也算是半隻腳踏進演藝圈，憲哥說被誤會也是進演藝圈的成本，其實應該是被更多人發現我的存在吧，不認識我、不熟悉我的人，對我有些先入為主的看法。」

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炎亞綸安慰她「妳如果真的很糾結，可以看看我」，唐綺陽卻回「我沒有糾結耶，我認識你這麼久，我覺得你比較倒楣。」讓炎亞綸哭笑不得。

而吳宗憲是節目首集來賓，他的二女兒吳則含和朱立倫外甥婚事已定，他透露喜帖都已經印好，但對宴客日期仍堅不鬆口：「我二女兒天蠍座，連她去美國念的科系，都保密到上飛機的前一天才讓我知道。」看來似乎被女兒下了封口令，但他說女兒響應環保，宴客菜單上不會出現魚翅，其他細節則保密到家。

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