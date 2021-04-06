台鐵出軌｜唐綺陽神預言太嚇人　澄清星象預測不宜與是次慘劇連結

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-06 15:46

台鐵太魯閣號2日發生事故，而星座專家唐綺陽在事發5天前提供的一周運勢，曾提到出行要小心交通意外，4日照常提供新一周的星座運勢，不過她除了哀悼罹難者外，也希望大家「暫勿放大星象提醒，或引用與事故連結」。

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唐綺陽4日還是一如往常在粉絲團提供新一周的星座運勢週報，一開頭就先哀悼太魯閣號事故的罹難者，「看著新聞心頭都是痛，罹難的都是想趕快回家、想開心度假的人們，何其無辜，令人痛惜。誠心祈禱逝者的犧牲能喚醒所有無良，並對失職、失能好好徹查，祈求能引來正面轉變，別讓受難者的血淚白流」。

在週報的最後她也再吐心聲，「提供星座運勢週報六年多來一直秉持初心，希望提供占星思路讓同好們作為參考，無意製造任何恐慌」，因此希望「值此危難期間，就暫勿放大星象提醒，或引用與事故連結，我無意蹭任何熱度，有緣者自會看見，懇請理解」。

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