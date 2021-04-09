阿哥求婚後仍偷食夜店女　爸媽憂婚事告吹保密　網民教1招踢爆

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-09 12:00

結婚乃人生大事，女人最怕就是嫁錯老公。台灣1名男網民最近網上發文，表示他哥哥去年求婚成功，婚禮一事近日進入最後階段，但他卻得知哥哥竟經常流連夜店，更與1名女子偷情。雖男方一家已知情，惟父母卻擔心直接與女方坦白會將事情鬧大，令婚事告吹，故一直只是對兒子好言相勸。帖文引來網民炮轟，認為樓主必須道出實情，又建議若身份尷尬，大可開設新帳號匿名通知女方。

台灣有男網民發文，指哥哥結婚在即，近日卻開始經常出入夜店，更與1名女子偷情。（《舉重妖精金福珠》劇照）

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該名男網民日前在Dcard討論區發帖，表示哥哥去年向女友求婚成功，直至今個月，雙方父母亦已商量好婚事。不過，男方家人近日卻發現「準新郎」常在夜店出沒，甚至與1名女子「偷食」，樓主慨嘆「未來大嫂」非常可憐，「我真的很想直接給我哥一拳」，本想通知女方，但母親卻阻止他，全家人都不知道應如何處理。

樓主被父母阻止將真相告知女方，希望2人最後能順利結婚。（資料圖片）

樓主後來在帖文補充，指父母並非完全袒護兒子，也為了此事情不斷討論，希望兒子及時回頭，「我爸媽認為直接跑去講，會把事情弄得很大跟沒救」，因此只想兒子改過自新，與未婚妻「好好的結婚」，順利完婚。

帖文一出即引來熱議，大部份網民紛紛勸樓主盡快告知女方，認為女方有知情權，「真的愛你哥就要跟女方的家人說」、「將心比心，你準大嫂有知情權和選擇權」、「用匿名帳號，你家人應該就不會發現是你講的，一定要告訴女生啊」。

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（Dcard）

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