台妻疑媽與夫出軌　媽瞞懷孕突生B　睇樣即崩潰：眼睛像我老公

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-04 23:00

如果媽媽成為自己丈夫的小三，到底該如何面對？台灣日前瘋傳一篇文章，指有人妻日前在facebook發帖，稱自己與老公相差19年，而老公則與和媽媽同齡。數年前老公搬到樓主的家同住，慢慢竟和媽媽出雙入對，更察覺媽媽會穿其老公的外套，兩人舉動亦愈來愈親密，樓主亦心存懷疑，但又不敢多想。其後樓主驚聞媽媽懷孕誕下孩子，當她看到嬰兒的眼睛馬上崩潰，直言很像丈夫，急問應該怎辦？帖文後來被轉發到facebook群組「爆料公社」，雖然有網民質疑真偽，但有留言認為最好的方法只有驗DNA。

台灣網絡流傳帖文，指有人妻發現老公和媽媽經常出相入對，懷疑他們有不倫外遇。（示意圖／《我的情敵女婿》劇照）

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相關帖文日前被轉載到fb群組「爆料公社」，該名人妻稱自己較丈夫年輕19歲，而丈夫與媽媽剛好同齡。數年前開始，樓主與媽媽及夫丈同住後，她發覺媽媽與女婿愈走愈近，留下難解心結。樓主指丈夫從事地產工作，她一直在家照顧孩子，所以丈夫經常和媽媽一起出入，她曾因此與丈夫大吵一架，「希望老公可以不要一點界限都沒有」。

兩人親密的程度明顯未有改變，樓主發現媽媽會穿老公的外套和背心，甚至見到2人曾交換飲品來喝，慢慢地她發現更多小細節，像是媽媽會主動關心丈夫吃飯了沒，自己明明有電單車，但卻喜歡叫丈夫載她出門。

更可怕的是，樓主驚悉媽媽前陣子懷孕，剛開始還想向家人隱瞞，「最後藏不住了，也很隱晦的讓我老公載她去醫院生產」。樓主曾迫問媽媽說出孩子的父親是誰，媽媽一開始含糊其詞，後來聲稱是大伯的。惟樓主早已將媽媽的孩子和自己的丈夫聯想在一起，「一直同進同出的兩個人突然有個孩子，讓我如何接受」。而且看到嬰兒的樣子時更確信自己的猜測，「我大女兒的眼睛像她爸爸，而我媽生的孩子眼睛也是」。

網民點睇：

有網民好奇到底樓主幾歲，質疑她媽媽和丈夫都他19年，「那你媽現還懷孕…」。不過也有網民認為女性在排卵期內都有機會懷孕，假設樓主20歲，那媽媽39歲能懷孕也合理，更有留言指自己和媽媽差18歲，但她亦有1個細19年的弟弟，故年齡應該不是重點，如有疑問不妨做DNA檢定，那就能確認樓主丈夫是否孩子的爸爸。

然而也有網民指，類似的情節疑幾年前曾出現過，當時在一些媽媽的群組內引起熱議，但事件最後小了了之，小孩父親是誰一直沒有答案，甚至有人懷疑文章根本是虛構或者是舊文翻傳。

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