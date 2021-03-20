揭老公偷食靚女下屬　老闆娘坐鎮專請怪人　男同事嘆似返怪獸樂園

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-20 19:17

男老闆聘請年輕貌美女下屬，難免一時心動增加出軌危機。有打工仔日前撰文分享，指公司老闆曾與1名年輕貌美的女下屬偷情，老闆娘發現後，隨即每天回公司坐鎮，「擊退」情婦後更親自參與招聘流程，要對求職者一一過目，結果凡是五官端者統統被拒，反而請來衛生習慣差、毫無相關經驗的「怪人」，讓樓主大嘆：「每日返工好似入咗怪獸樂園咁。」

有打工仔撰文分享職場奇遇，指老闆曾與女下屬偷情被妻子發現，老闆娘自此每天到公司「監場」。（資料圖片）

【最強流動派】挑戰千奇百趣有獎問答遊戲送您388「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券！

樓主早前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，表示已有家室的老闆過去曾與1名女下屬偷情，更有同事目擊過2人在假日相約喝下午茶，老闆又會接女方上班等，形容在公司的人絕對不難發現他們「有古怪」，「嗰啲細微細眼嘅對望真係……唔識點形容，曖昧得嚟又帶點鹹濕」。

樓主指該名女同事的確外貌出眾，與老闆相差20歲，但始終「人各有志」，「有啲女真係唔鍾意王子，鍾意王總㗎嘛」。不過，老闆娘其後疑似發現丈夫偷食，開始全天候式坐鎮公司，實施「人盯人」戰術，在公司「蛇頭鼠眼」地監視員工，女同事都感到有敵意，而她對情婦更是毫不客氣。

老闆娘採用人盯人式策略，令女同事非常有壓迫感。（《金秘書為何那樣》劇照）

不久，同事們看到老闆娘、老闆和情婦3人共處一室，情婦走出辦公室便執拾個人物品離開，更聲稱自己早已辭職，事發當天已是最後工作日，但同事都深知其離職原因，只是無意「踢爆」對方而已。

趕走「小三」後，老闆娘繼續留在公司親自參與面試，「唔好話靚女，只要你個樣四四正正都唔會請」，結果聘請了1名40多歲的阿姐頂替情婦原有職位，惟樓主直指對方行為古怪，「仲有人見過佢一路做嘢一路撩鼻屎，然後將啲鼻屎揩去自己個枱底」。樓主引述人事部的怨言，大嘆老闆娘每次都問求職者一些無關痛癢的問題，令他們「好冇面」；假如公司看中男求職者就一律通過，惟女求職者卻要求先看對方的外貌和資料。

當情婦離開公司後，老闆娘要求對求職者一一過目，結果公司愈請愈多怪人。（資料圖片）

樓主續指，公司過去曾招募銷售員，其中1名女求職者不但有相關經驗，而且談吐有禮，惟老闆娘卻一味狠批，認為她身穿的裙過短，見客會影響公司形象，「總之公司之後每請1個人，正確嚟講係每請1個女員工，都係1個比1個奇怪」。

樓主舉例稱，此後公司除了有「撩鼻屎揩枱底阿姐」外，還有毫無相關經驗且身上有異味的女同事，不解何以認為她適合見客；另外還有「煙鏟中女」，批評其散發的煙味比老煙槍更甚，「我估佢1日食2包煙，入晒骨嗰隻，啲牙黃過我底褲啲漬，好恐怖㗎個樣」。

自從老闆娘入主公司後，樓主坦言「每日返工好似入咗怪獸樂園咁」，不少男同事叫苦連天，他本人則笑言，「近呢大半年我愛自己個女朋友多咗，因為返完5日工之後，星期六日出去拍拖都覺得女朋友好靚」，認為公司雖然怪人眾多，但也有另類優點。

+ 2 + 2 + 2

同場加映：失業男見工感被侮辱 HR問1條假設題故意刁難：語氣臭到似我求佢

失業男見工感被侮辱 HR問1條假設題故意刁難：語氣臭到似我求佢

+ 8 + 8 + 8

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

見工鬧足5分鐘 遭揶揄後生兼溫室長大 港男嬲爆反駁（01熱話製圖）