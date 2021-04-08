台灣IG網紅被封啦啦隊女神　身材超好爆紅　原住民血統五官超深邃

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-08 23:00

棒球賽除了場的的運動員，打氣的啦啦隊一樣是重點！台灣網紅女神巫苡萱（IG：avawu0726）是樂天桃猿棒球隊啦啦隊「Rakuten Girls」的其中一員，以靚樣加身材好而出名的她，原來更有台灣原住民阿美族的血統，難怪五官特別深邃，令人一看愛上！

巫苡萱是樂天桃猿棒球隊啦啦隊「Rakuten Girls」的其中一員。（IG「avawu0726」圖片）

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巫苡萱在IG上有超過68萬粉絲，擁有相當人氣。她除了是啦啦隊員，平時也是網紅模特兒，經常在社交媒體上分享自己的日常生活，更會打卡大派福利照，派福利給一眾粉絲。

被封為「啦啦隊女神」的巫苡萱原來今年2月尾才卸下已經擔任2年的啦啦隊長職位，更說「這兩年易怒體質即將劃下休止符，從現在開始會變成溫柔小女人了」。不過她亦提到，任啦啦隊長時雖然精神繃緊，要兼顧的事很多，但自己亦成長了不少，感覺獲球隊及其他女隊員的支持。

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