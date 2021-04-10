人妻去staycation愛上浸浴　怨屋企舊冇浴缸　網民推介1方便法寶

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-10 10:00

疫情下未能去旅行，Staycation（宅度假）成為港人鬆一口氣的方法。有港男於討論區發文，指老婆近期常去staycation，因而愛上浸浴，回家後常常埋怨家中沒有浴缸，令他不禁大呻：「唔通因為佢想浸浴而搬屋咩！」有網民為樓主出謀獻計，介紹1項不用裝修也能享受在家浸浴的法寶，「祝福」樓主夫婦關係因法寶變得更和諧。

有網民指妻子去Staycation後愛上浸浴，常埋怨家中沒有浴缸。（《朝五晚九》劇照）

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該名港男早前於親子王國討論區發文，表示妻子近日不時到酒店享受Staycation，其間愛上浸浴，沒料竟是噩夢開始。他指妻子回家後常埋怨家中的浴室裝修太舊，而且沒有安裝浴缸，令他只能大呻：「又話新樓裝修好靚有浴缸，唔通因為佢想浸浴而搬屋咩！」

樓主稱，明白妻子受浸浴只想放鬆一下，但現時居住的單位已有約30年樓齡，若要全屋裝修及安裝浴缸，費用估計只少50萬，因此認為「可能真係買新樓好啲」。

有網民推薦樓主購買折疊浸浴桶，滿足他不想花錢裝修，同時讓妻子在家浸浴的要求。（天貓網截圖）

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網民看過帖文均表示，愛浸浴是人之常情，但認為並非必須於家中安裝浴缸，「到有時又未必真係會日日浸，同按摩椅一樣」、「欲望無限嘅，最多情人節生日帶佢去staycation多幾次囉」。亦有網民推薦法寶，滿足樓主不想花錢裝修，同時讓妻子在家浸浴的要求，「買個折疊浸浴桶畀佢囉，日浸夜浸都冇問題啦」、「買埋浴涌袋，連桶都唔使洗，好方便」。

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屋內的浴缸竟然放在廚房位置！（streeteasy網頁圖片）

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