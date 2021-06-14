日本人工作過勞兼愛食煙　點解仲咁長壽？可能真係同鍾意浸浴有關

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-14 10:30

日本人愛泡澡，不止是外面的溫泉或大眾浴池，在家裡大部份都會設有浴缸，即使只是一人居住的小房子，浴室也會放置浴缸。日本人長壽是眾所周知的，雖然他們很多都有過勞問題以及常常抽煙，但平均壽命仍然居高臨下，難道泡澡真的比較健康嗎？

泡澡與日本人長壽有關係？

日本千葉大學曾就「夏天及冬天泡澡頻率與需申請看護之關係」作出調查，調查了解未有需要申請看護的約1萬4千名老人的泡澡習慣，然後追蹤3年，統計他們這3年內需要申請看護的數量。結果發現一週泡7次澡以上的老人比例高達60%，而且比起一週泡0-2次澡的老人，需求看護的數量更是少28%。可以看出，泡澡真的會比較健康阿！

日本人認為，泡澡能讓身體熱起來，血管擴張令血液更容易流通於身體各處，有緩和各種疼痛的效果。另外，血液的流通亦能強化關節活動範圍，增加身體柔軟度，減低日常生活中因身體不靈活而摔倒等情況。

延伸閱讀：【日本文化】15個有趣溫泉小知識：想放屁怎辦？與錢湯有何分別？

+ 42 + 42 + 42

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

什麼人不適合泡澡？

有一說是有高血壓問題的人不適合泡澡，溫泉療法專門醫生早坂信哉表示，高血壓泡澡能放鬆，不過要注意水溫不可超過攝氏40度，並且要注意浴室與外面溫差不能太大，否則有機會發生熱休克反應。

日本人的泡澡小知識

身為環保的日本人，即使是泡澡也會盡可能把泡澡水使用到最大程度。他們都是一缸水全家人使用，並不會在每個人使用後重新放水。你可能會想，那後面洗的不就很髒嗎？所以他們都會先在浴缸外面淋浴洗乾淨，長髪女生還會把頭髪包起來再進去。浴缸裡不能使用肥皂及洗髪精等東西，以免影響下一個使用者。

另外，通常泡澡也會有優先次序，以往很多家庭第一個泡的都會是爸爸，後面是子女，最後才是媽媽，這也反映著日本的大男人主義。

延伸閱讀：與陌生人共浴、返學着校服…10個令歐美遊客大受衝擊的日本文化！

+ 5 + 5 + 5

日本的特製浴缸

日本廠商在製造浴缸時，都會想到保溫功能，所以日本的浴缸很多都是分成兩層，兩層中間真空，故有保溫效果。而且，浴缸會有缸蓋，減慢水溫下降的速度。某家賣的浴缸還表示他們家的浴缸保溫效果是5.5小時下降2.5度以內呢！

泡澡水用途多

不要以為日本人的環保只是讓全家人泡同一缸水哦！泡完澡的水除了可以留著隔天用，還可以用來清潔、澆花、沖馬桶，更厲害的是有些洗衣機能直接接在浴缸，利泡澡水來洗衣服。

從日本的泡澡習慣，就可以看到很多日本人的小細節。家裡有浴缸的朋友，為了健康也可以多泡泡澡哦！

延伸閱讀：水豚浸溫泉比賽 日本5間動物園大對決 冠軍浸足104分鐘嘆住贏

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】