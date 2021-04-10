南非情侶去度假離奇全裸死於浴室　1年後旅館老闆被控謀殺

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-10 22:04

南非去年4月發生1宗離奇命案，1對20多歲的情侶去度假期間，雙雙全裸死於農場旅館的浴室地板上。警方到場調查後，發現2人身上無明顯傷痕，死因有待調查，案發足足1年後，案件的毒理學報告終於出爐，證實2人死於一氧化碳中毒，警方曾推測2人的死和燃氣鍋爐故障有關，但日前了考慮數名專家及證人的證供後，拘捕了旅館老闆，並控以2項謀殺罪，惟案件細節仍未公開。

Mari Hoon和Jean Vosloo已訂婚，但去年離奇死於旅館浴室。（「Mari Hoon」fb圖片）

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案件發生於去年4月，來自南非豪登省的28歲男子Mari Hoon和25歲女子Jean Vosloo，與1名大學時期的朋友一同到當開普省小鎮許曼斯多普（Humansdorp）的農場過周末，並入住1間旅館。當地傳媒指，Hoon與 Vosloo早已訂婚，原本打算在今年3月份共諧連理，沒料會踏上死亡之旅。

時發當天，住在同一旅館的朋友在早上見2人遲遲未離開房間，遂入房查看，赫然見到他們赤裸倒在浴室的地板上，已經全無反應，於是馬上打電話報警。

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警方到場時，證實2人已明顯死亡，他們身上無明顯傷痕，隨即展開死因調查；法醫去年4月驗屍時，已發現他們吸入不少一氧化碳。警方最初的推測是覺得燃氣鍋爐出現故障，去年4月26日起，警方接觸數名專家及證人，但一直等待毒理報告。當地傳媒指，Hoon的父親早前亦推測可能是旅館內腐爛的管道洩露煤氣，導致兒子與女友身亡。

事隔1年，終於等到毒理報告出爐，顯示2人都是死於一氧化碳中毒，血液中空氣含量高達70%。警方於當地時間周二（6日）旋即拘捕47歲的旅館老闆Kevin Pretorius。雖然不少人推測事件是一場意外，但警方指考慮目擊者及專家們的證詞後，認為案件取得重大突破，目前已指控Pretorius謀殺，但仍未披露具體細節，包括為何會控以謀殺罪等。Pretorius被捕後現時獲准保釋，但他至今拒絕就案件發表任何評論。

（綜合）