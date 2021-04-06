18歲少女表情包抖音片瘋傳　惹萬人模仿爆紅　竟是151刀弒母兇手

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-06 16:18

【抖音／Isabella Guzman／Sweet But Psycho】近日1段大眼少女表情多多的抖音影片在網上瘋傳，只見穿着橙色上衣的少女在法庭上受審時，對着鏡頭做出多個俏皮表情，被網民大讚可愛，更掀起萬人模仿熱潮。不過影片的背後，原來是恐怖冷血的弒親命案，當時該名少女年僅18歲，因以151刀殺害媽媽已被押上法庭受審。

穿着橙色囚衣的伊莎貝拉（Isabella Guzman）坐在犯人席上，對鏡頭擠眉弄眼，又不時露出輕鬆的笑容。（影片截圖）

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這條爆紅的影片是2013年拍攝於美國科羅拉多州的法庭，當年18歲、穿着橙色囚衣的伊莎貝拉（Isabella Guzman）坐在犯人席上，對鏡頭擠眉弄眼，又不時露出輕鬆的笑容，甚至指着眼睛，展示自己努力擠出來的眼淚。不知情人士必定以為她只是犯了很輕微的罪行。誰知這位大眼少女竟是親手殺了媽媽的兇手，她在媽媽身上狂捅了151刀，殺人手段極之兇殘。

根據當時報道，伊莎貝拉自小面對父母離異，長大後輪流與親生父母居住，她跟再婚的媽媽長期關係惡劣，經常發生爭執。某天伊莎貝拉傳訊息給媽媽寫道「You will pay.（你會付出代價）」，讓媽媽開始擔心自己安危，趕緊報警備案。當時警方及親生爸爸都有上門勸說伊莎貝拉，以為能把事件平息，沒料到仍會發生悲劇。

伊莎貝拉指着眼睛，展示自己努力擠出來的眼淚，然後露出俏皮表情，可見毫無悔意。（影片截圖）

當晚伊莎貝拉回到媽媽家中，繼父在客廳用餐，媽媽則在2樓浴室洗澡，她突然拿刀闖進浴室，並在媽媽的臉狠刺了35刀，頸部則刺了51刀，再加上其他部位合共刺了151刀，最後更用棒球棒猛力擊打，令媽媽身亡。繼父聽到聲響上樓，但已來不及阻止，妻子已倒在血泊中，警方其後到場證實女子已不治。

警方以一級謀殺罪起訴伊莎貝拉，經過醫生診斷後，她被指患有「偏執型精神分裂症（Paranoid Schizophrenia）」。（警方圖片）

警方以一級謀殺罪提出起訴伊莎貝拉，經過醫生診斷後，她被指患有「偏執型精神分裂症（Paranoid Schizophrenia）」，終被送往精神病院治療，而她上庭時一臉毫無悔意，不時對鏡頭露出笑容的俏皮神情被拍下來。

伊莎貝拉的上庭片段近日被配上歌曲《Sweet but psycho》上載到抖音，更成了抖音中的「Sweet but psych挑戰」，很多網民跟風仿效。（網上圖片）

伊莎貝拉的上庭片段近日被配上歌曲《Sweet but pscho》上載到抖音，更成了抖音中的「Sweet but psych挑戰」，很多網民跟風仿效，有人或不知道影片背後藏着令人不寒而慄的弒親案，只是跟風仿傚；但就算有人說出伊莎貝拉所犯的罪行，但仍有人毫不理會，認為好玩就好，事件令不少網民感到心寒和失望。

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