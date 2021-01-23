美26歲女網紅裸屍路邊　驗屍近2個月確定被勒死　矛頭直指一個人

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-23 07:00

美國去年尾發生一宗離奇命案，26歲IG女網紅被發現全裸陳屍路邊，最初被當成假人模型。案發至今近2個月，當地法醫終於公布網紅是被勒死後棄屍，屬於兇殺案，惟警方仍未拘捕任何人。這宗案件引來熱議，皆因網紅的朋友事後紛紛表示她的婚姻出問題，早已考慮離婚，更曾透露被丈夫勒頸家暴。不過死者丈夫否認所有指控，更指責懷疑他殺妻的人「應為自己感到羞愧」，還說自己受死亡威脅。

Alexis Sharkey是名美國網紅，上月已被發現裸屍路面。（當事人IG圖片）

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美國休斯頓的26歲IG女網紅Alexis Sharkey去年11月28日，被發現赤裸陳屍於距離住所不足5公里路邊，發現的清潔工稱以為屍體是人體模型，場面詭異。警方到場發現Sharkey身上無明顯傷痕，但判斷她是被殺。案發至今近2個月，當地法醫學研究所的發言人終於確認Sharkey是被勒死後棄屍，案件屬於兇殺案。不過，當地警方至今仍未拘捕任何人。

發現死者的清潔工主管 John Richardson 受訪時稱，最先是1名垃圾車司機發現Sharkey，覺得可能是屍體，但又像人體模型，他沒搞清潔所以沒有停車。主管和另1名工人前往查看，發現路面上有一對人腳，才知道是命案。

事件引起關注，Sharkey生前好友不斷向各大傳媒爆料，指Sharkey婚姻出了問題。美國新聞網站The Daily Beast訪問Sharkey的朋友，說她們去年10月去旅行時，Sharkey已提出想離婚，透露曾被丈夫家暴。而且整躺旅行中，Tom一直向Sharkey發「非常糟糕的、令人討厭」的訊息。

Sharkey遇害後，其好友相繼爆料，指她想和丈夫Tom離婚，而且遭家暴。（「Tom Sharkey」fb圖片）

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有晚她單獨和Sharkey聊天，Sharkey害怕地說被丈夫勒頸，想令她窒息，「我每次都暈倒，然後在浴室地板醒來」。另外有3名朋友也表示，Sharkey曾抱怨受虐待，丈夫愛控制和操縱，幾乎所有朋友言論的矛頭所對准了其丈夫Tom。

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Tom事發後在fb發文悼念妻子，批評指控她的人要為自己感到羞恥，他已將帳戶轉為私人。（「Tom Sharkey」fb圖片）

其丈夫事發後在社交平台悼念妻子，並批評那些指控他殺妻的人，「你們應為自己感到羞愧」，強調一直有協助調查，「下次，停下來思考！你會發現自己一無所知」。他接受ABC訪問時堅持婚姻沒有任何問題，並否認關於虐待妻子的指控，稱「妻子不開心、壓力大時，他只會擁抱」，是妻子的後援。Tom稱妻子的死引起全國關注，很多人說「廢話」，他已經受到死亡威脅。

Sharkey的母親事發後向多家媒體表示，相信女兒被人謀殺。她有3個女兒，大女Sharkey在賓夕法尼亞長大，大學畢業取得生物學學位後，已計劃到醫學院繼續學業，但決定先休學1年，未料這短短1年令她走上不同的路，女兒搬到德州後認識了丈夫還結了婚，轉至做了網紅。她仍希望任何有相關消息的人可以挺身而出，讓女兒尋冤得雪。

（綜合）