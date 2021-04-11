男女外賣app叫餐屢稱倒瀉要退款　食肆老闆拍片質問：唔係我碗粉

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-11 20:30

以手機app叫外賣十分方便，巿民足不出戶就可享用送上門的美食，然而不時也有涉及叫外賣的爭拗發生。周六（10日）網上流傳片段，顯示元朗1間食肆的女東主，於該區街頭拍片時走到1對年輕男女面前，指責對方多次叫外賣後以不同原因取消訂單或要求退款，但「上傳嘅相都唔係我碗粉」，質疑對方藉此「食霸王餐」。 片段獲網民瘋狂轉載，有不時使用外賣平台的網民認為，如食客存心欺騙，食肆難以得到保障，最慘是外賣員隨時要「硬食」被扣酬勞。《香港01》正向相關外賣平台了解事件。

食肆「元朗花甲粉」東主上載影片，指2名經app叫外賣的年輕男女收到餐點後，以各種原因要求退款，變相「食霸王餐」。（fb「元朗花甲粉」影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

食肆「元朗花甲粉」昨晚（10日）於facebook專頁發文，指1對年輕情侶過去半年多次訂外賣，每次也點同樣食物，並要求在街上交收。惟每當外賣送抵時，對方也會以「錯誤單點」或「打翻食物」等原因，於外賣程式要求退款。東主留意到相關情況，翻查紀錄後發現對方上傳作為打翻食物證明的相片，其實並非該店的食物，質疑2人以該手法「食霸王餐」。

男女被質問時先是一臉驚訝，女子多次強調「我成日落嚟買，我有畀錢」，男子則稱「你咪check下囉」。（fb「元朗花甲粉」影片截圖）

由於手頭上沒有證據，東主稱2個月前曾報警但不獲受理，她遂一直觀察，並自今年2月起留下男女叫外賣的訂單紀錄。直至昨晚，她於fb專頁開啟直播，走到涉事男女面前對質，直指對方「叫外賣唔畀錢」，指對方每次收到餐點後也以不同理由要求退款，變相不需付款便能享用食物，而且用作證明食物被打翻或出錯的餐點相片亦不屬其餐廳出品，故批評對方食霸王餐。

片中可見，男女被質問時先是一臉驚訝，女子多次強調「我成日落嚟買，我有畀錢」，男子則稱「你咪check下囉」，2人其後一同離去。東主在帖文中提到，這對男女「十幾次取消張單話倒瀉嘢，上傳嘅相都唔係我碗粉」，而女子表示外賣食物「係幫個阿哥攞，即係呢位男士，但我有相有片，佢哋喺條街度黐頭芒咁攬實晒，你哋兄妹感情都幾好」，質疑兩人屬情侶關係並存心欺騙，「你2個覺得我屈你嘅隨時嚟搵我，我留起晒所有證據」。

餐廳東主更指，每次遇到這種情況，她都要花近半小時去將閉圖電視的影片截圖，然後傳電郵到相關公司才能取回餐費，但跟外賣員傾談後，發現如客人投訴食物倒瀉，外賣員就會被扣錢，「要硬食」。東主坦言雖然有人稱事件沒有損害其利益，叫她毋須理會，但她認為「真係唔關我事，我就可以眼白白睇住啲車手無辜被扣錢？」，於是決定挺身而出，希望可以令社會減少同類型事件發生，籍以感謝外賣員每天為餐廳日曬雨淋地送餐。

帖文引來熱議及瘋傳，不少網民認為東主應拒絕接納2人叫外賣以保障自己，「其實可唔可以block咗呢啲客唔畀佢落單㗎？」，惟東主回應指外賣平台不容許設立黑名單，又指2人「食唔到我呢間一樣食第2間」。有任職送餐員的網民則指認出片中男女，直言對方會相約於車站或街頭交收，「佢哋唔只叫你一間，其他餐廳都中過，好多師兄都中過，早2個月已經反映過晒都無用」。

亦有網民認為，如事件屬個別情況也能理解，惟多次發生便有可疑，「有時車手真係會送錯外賣，早排我嗌外賣都畀錯其他嘢我，但係如果十幾次都係呢一招就真係狼來了咗啲嘅，公道自在人心」。

同場加映：紅衣男童疑偷外賣車餐點 坐路邊開餐斷正 上水行家指認：慣犯！

有外賣員上傳照片，指其放在單車上的餐點，疑被1名男童擅自取走。（fb「(香港)送餐/送貨員意見交流區」圖片）

有行家留言指相中男童是區內慣犯，稱對方已多次偷走餐點，更會直接路邊開餐，身旁還放着外賣平台的紙袋。（fb「(香港)送餐/送貨員意見交流區」圖片）

同場加映：韓國女豪花7000元叫外賣唔食 大廈內轟炸式四圍淋 網民轟極浪費

韓國有女子買了約100萬韓元的外賣但沒有吃，而是用來淋在大廈的走廊及電梯等地方。（fb專頁「천안 대신전해드려요」圖片）

同場加映：外賣員血淚！凌晨送餐客人畀逾500個1蚊 門口捱凍數錢竟欠這個數

外賣員血淚！凌晨送餐客人畀逾500個1蚊 門口捱凍數錢竟欠這個數