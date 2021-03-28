外賣揚州炒飯　阿媽見三色豆即爆粗丟掉　仔：老一輩係咪有咩禁忌

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-28 15:00

人人都有不愛吃的食物，若意外吃到，有些人的心情會瞬間變差。有網民最近於討論區撰文，指日前媽媽不想煮飯，只想吃揚州炒飯，故他落街幫手買飯盒，怎料回家後媽媽看到炒飯內有三色豆，即氣得連飯也吃不下，更將整盒飯掉進垃圾桶，直接回房睡覺，令樓主大感無奈及委屈，「老一輩對三色豆有啲乜禁忌？」。

樓主買外賣回家後，媽媽發現炒飯盒內竟然有三色豆，隨即感到非常生氣，更把飯盒直接扔掉。（《BB來了》劇照）

該網民近日於香港討論區撰文，表示日前打算回家與家人吃晚飯，但媽媽不想煮飯，稱想吃揚州炒飯，他於是幫忙買外賣。回家後，媽媽發現炒飯盒內竟然有三色豆，即時感到非常生氣，更把飯盒直接扔掉，然後回房睡覺，翌日還在抱怨炒飯內有三色豆，樓主直言很無奈。

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網民紛紛安慰樓主，又指三色豆確實是乞人憎的食物之一，但亦有網民估計，可能是媽媽心情不好，才因此發脾氣，叫樓主哄回媽媽較為重要。

（香港討論區）

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