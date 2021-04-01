台女大學生「持槍」取外賣　全程高度戒備　下秒爆驚險場面明白晒

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-01 08:00

你有見過這麼可怕的土匪嗎？台灣有外賣員上傳影片到facebook群組，拍到女大學生行出宿舍取外賣時，竟然手持1柄「槍」，影片在網上引起熱議。片段中，該名女大生全程神色凝重握緊武器，想拿外賣卻遲遲未敢伸手，而下秒就揭穿真相！原來宿舍外早有猴子埋伏，另1名無帶武器的女生的食物瞬間被猴子搶走，場面非常驚險。很快有網民認出現場是高雄的中山大學，非常熟悉地指出該處猴患嚴重，學生真的要想方法趕走惡霸猴子，「身在齊天老爺們的地盤，身上有支槍也是稀鬆平常」。

女大生走出宿舍時手上竟拿着1柄槍，原來跟現場大量野猴出沒有關，網民知道真相後，都認為她拿槍很合理。（fb群組「爆廢1公社」影片截圖）

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外賣員在facebook群組「爆廢1公社」帖文，稱「取餐要帶BB槍（即BB彈槍）」。從影片所見賣員騎電單車去到1個女子宿舍門前停下，1名女生從宿舍內走出來，但她竟然手拿1柄「槍」，而且神情緊張環顧四周，焦點仍未放到外賣員身上，就算行近後外賣員想遞東西給她，女大生仍然四圍望。

外賣交收驚險過程：

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另1名被追趕的女學生（紅箭咀示）被嚇到丟下手中食物（黃箭咀示），猴子馬上撿起。（fb群組「爆廢1公社」影片截圖）

這時旁邊突然跑出1隻猴子，追趕另1名拿住食物的女生，嚇得該女生跑來跑去。外賣員這時才明白原來女大生拿槍是用來防猴子，女大生疑照朝上開槍嚇走另1頭猴子，惟一直被追趕的女生被嚇到丟了手上食物，猴子馬上撿起吃。另1隻猴子一直望向外賣員方向，但可能擔心女大生手上有槍，最後逃去，場面相當驚危險。

影片令不少網民大讚女大生厲害，又引起許多人的回憶，直指這間應該是高雄的中山大學，附近的猴子向來多而且「超級可怕」。有留言稱中山的猴子就像惡霸，試過停車去喝口飲料都會有2、3隻圍上來搶，「一杯85元的珍奶就這樣被扯破、而且還對我吼」，他氣得下車追趕，但猴子竟然找來更多同伴令他棄車逃跑，大罵猴子們見到人們身上背的手上提的全都要搶，如果是獨自一人更容易被圍。

網民點睇：

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亦有網民分享帶孩子去過5次附近的壽山動物園，被猴子搶了3次，1次是小孩的水杯、1次是小孩零食，1次是大人手上的飲品杯，犯罪率比人還高。有相信是校友的網民稱，其實15年前該處的猴子就已經這樣搶劫，「中山的宿舍門窗都需注意，闖空門的猴子太多了」，又有人建議可以帶簡易型輕量化球棒，阻嚇性更高，只要等猴子跑過來時用棒敲打地面自然可以嚇走牠們。

隨後有網民還提到，女大生手上拿的不是BB彈槍，而是使用辣椒催淚瓦斯罐的鎮暴槍，「是女性常用的防狼噴霧器加強版，被這鎮暴槍給噴到臉，可使歹徒噴淚，也有高分貝警報器的功能」。

（facebook群組「爆廢1公社」）

外賣員收逾500個1蚊銀：

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