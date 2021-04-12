日劇《我們都是由奇蹟構成的》│龜兔賽跑　烏龜為何沒叫醒兔子？

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-04-12 09:00

文：台灣律師 呂秋遠 【我們都是由奇蹟構成的／我們的奇蹟】經常有人問我，要怎麼找到自己的興趣，我們都會認為，如果工作就是做自己喜歡的事情，應該就是找到自己的興趣了。這種說法，有可能是對的，但也不完全是對的。 因為做自己想做的事情固然很棒，可不是每個人都能找到自己喜歡的事，甚至有時候自己明明在打混，或者根本什麼都不喜歡，也或許這輩子都找不到自己喜歡的事，因此覺得自己是沒有用的人。如果你也是這麼想，那麼可以考慮看看這部日劇：《我們都是由奇蹟構成的》。

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不過，在花時間追劇之前，不妨先想想一個問題，在伊索寓言中，烏龜與兔子賽跑，為什麼烏龜經過兔子的時候，不願意叫醒兔子？如果你的答案是，因為烏龜想要贏，那麼這應該從兔子的觀點思考的解答。從烏龜的角度呢？答案真的是如此嗎？

相河一輝是偶然被恩師挖掘到大學裡教書的講師，他對於動物行為有敏銳的觀察力，也很喜歡做動物田野調查，但是對於日常生活與規範的理解卻相當低。可以說，除了動物以外，他幾乎全然不感興趣。對於擅長於「讀空氣」的日本人來說，他當然是經常被排擠的對象。

水本育實則是截然相反的人。她繼承了父親的牙醫診所，為了達到「傑出」的目標，她去美國留學、努力學習診所經營、中文，以求拓展業務，她要求自己要上烹飪課，但從沒有一次去上過，總是忙於工作。她順從了世俗的人對於「成功」的定義，但是最後發現，這些都是自己在欺負自己，根本沒有人在意她是不是「成功」的。

許多認真看待生活的人，都是水本育實。我們努力的鞭策自己要更好，孜孜矻矻的活在這個世界上，偶爾才會對自己好一點，但是隨時又會對自己很嚴厲。如果找不到自己喜歡、擅長的事情，又會很難過，覺得自己沒有用，害怕會拖累別人。可是，把開心的事情建立在別人的認同上，本來就是一件很對不起自己的事。

呂秋遠認為把開心的事情建立在別人的認同上，是一件很對不起自己的事。（《我們是奇蹟產生的》劇照）

事實上，我們不用費力去變成其他人，也能在不同的場合發光發熱。不必跟其他人比較，能做甚麼不能做甚麼，只要單純發揮自己的功用就好。就像是一輝說的，烏龜完全沒有在努力，它對競爭和勝負都沒有興趣，只是單純在享受向前走這件事而已。只有在地上前進的烏龜才看得到的世界，距離地面只有幾厘米的世界，為了享受這個美妙的世界，烏龜一直埋頭前進，在烏龜的世界裡，兔子幾乎已經不存在，沒有叫醒睡著了的兔子，但是，兔子卻是因為看不起烏龜才奔跑的，它想證明自己很厲害。

其實，別人怎麼想，一點都不重要，重要的是，你是不是可以跟自己好好相處，而且不討厭他，然後做「可以發揮自己特質的事情」就好了。不知道自己特質？先想想自己的優點，不用多，數5個就好，例如：

「喜歡幫助別人。」

「喜歡做甜點，給同事或朋友吃。」

「很愛惜物品，不會浪費。」

「喜歡閱讀，想要理解更多的世界。」

「會照顧小動物。」

這些看起來很不起眼的想法，其實就會是自己的特質，只要可以讓自己的特質保持下去，專注於眼前的事情，願望就會不知不覺的實現了。就像是烏龜，之所以沒有叫醒兔子，是因為他專注於自己往前進，他只是單純一步一步的往前走，他的視野中，根本看不到兔子在呼呼大睡，於是他最後走到了終點。

劇中傳達的訊息是不用想要去變成別人的樣子，發揮自己的用處，那就會是一件很棒的事情了。（《我們是奇蹟產生的》劇照）

這是一輝給我們的答案，不見得正確，但是他提供了我們另一種思考的可能，每個人都有自己的特質，而且都是奇蹟創造出來的。想像自己活在這個世界上的機率有多小，如果爸媽從來不認識、或者那天他們睡著了，沒多喝兩杯酒、乃至於外婆沒有生下媽媽、爺爺沒有生下爸爸，那麼「我」這個人就不會出現了。我們，乃至於身邊的人，能夠以現在的姿態出現，是多大的奇蹟？

每個物品，乃至於人，都有它的特質，不用想要去變成別人的樣子，發揮自己的用處，那就會是一件很棒的事情了，畢竟我們能存在這個世界上，就是一種奇蹟呢！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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