台婦攞盡富貴姑仔着數反嫌對方公主病　網紅律師咁鬧呢位大嫂！

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-22 10:00

編按：台灣人妻投稿到facebook專頁「靠北婚姻2.0」，指丈夫與小姑平分奶奶的遺產，而兒子是家中長孫也不獲分1份，認為這樣分遺產不公平，早前惹網民圍剿，網紅律師呂秋遠亦發文評論事件。然而事件有後續，原來這位人妻未罷休，再在專頁炮轟姑仔有公主病，呂秋遠於是再次轉載帖文及作出評論。

回看上集內容：不滿丈夫與小姑平分遺產 台婦呻唔公平遭鬧爆 呂秋遠：你好自私

按圖看在facebook專頁「靠北婚姻2.0」帖文↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

在聖鬥士裏，流傳着一句話：「同樣的招式，對聖鬥士是沒有用的。」基於這一點，我很少對於同樣的人回應兩次。但是基於這位大嫂又再度回文，看來怨念頗深，基於渡化眾人的心態，大嬸只能再給你一些建議，希望你可以回頭是岸。

首先，小姑有錢，真的不關你的事。不是聽說一句什麼來着的，「有錢的男人不重要，重要的是會把錢花在你身上的男人」。她有錢、結婚對象有錢，到底招誰惹誰？錢賺得多，有時候代表工作也多、壓力也多，他們的錢，只要不是偷搶拐騙，為何只能與公主病劃上等號？充其量，大概就是你不爽他們，因為有錢，所以對夫家可以頤指氣使吧？

呃，事情不是這麼說的。

台人妻先不滿姑仔獲分奶奶遺產惹嬝民評擊，之後再發文指姑仔請吃喝兼旅行，卻不滿對方不尊重她的喜好，鬧姑仔有公主病，結果再惹來圍攻。（《瘋狂亞洲富豪》劇照）

因為，她的「頤指氣使」，以你的案例來說，都是吃香喝辣。出國、吃大餐，都有你的份，只是你「無福消受」而已。因為你不吃牛肉，因為你不喜歡水，所以你去參加燒烤大餐、你跟着他們出國玩兩個星期，而且通通由她買單。嗯，非常委屈、非常委屈、真的非常委屈。可是，我想斗膽請問一點都不公主的你，如果是公主，什麼時候需要出錢？不都是王子或是父王出錢，為何是你口中的公主出錢？

更何況，你可以不去啊啊啊！（無限迴圈）

你去了燒烤，不吃牛肉卻吃了其他東西；你出國玩了兩週，只有水不能碰，其他都玩到了，一毛錢都不用付，然後跟我說，你真的好委屈。你到底在委屈什麼？都考慮你、順着你，你才不委屈，到底誰是公主病？

不委屈可以，那你出錢啊！

親愛的大嫂，當然不是說，出錢的最大，而是你可以選擇不去，但是你去了。你可以選擇不吃，但是你吃了。去了、吃了以後，再來抱怨為什麼不照顧你的心情，這樣會不會太令人困擾？

台人妻攞盡姑仔着數卻投訴對方公主病，呂秋遠指出有公主病的是這位大嫂。（《瘋狂亞洲富豪》劇照）

況且，這跟分她媽的遺產，究竟有什麼關係？她有錢，所以只能分3分之1，是這樣的意思嗎？還是因為她是公主，你兒子是皇太孫，所以有資格加入他們的戰局，也跟着分1份？你的表面上理由，是因為你們家的傳統，就是長孫可以分1份，但是你家不是他家，為何你要把你家的價值觀加諸在他家身上？而且，我問你1個問題，你去披薩店，店員問你，這個披薩要切成8片還是12片，如果你吃不完，我猜你會選8片對不對？因為8片比較少。

我TMD猜測，你一定不知道這個笑話的笑點在哪裏。

你小姑沒收下，把錢給她女兒。而你主張，這樣豈不是外孫女有分到，而孫子沒分到。你不覺得跟這個笑話一樣嗎？有本事，你也請你老公把他自己的那1份也給小孩，你兒子不就也分到了嗎？

結論就是，你才是公主，而且是堅持別人要按照你價值觀去做事的公主、而且是會對別人家的錢指手畫腳的公主、而且是會嫉妒別人過得比你好的公主、而且是堅持金孫比較金的公主、而且是重男輕女的公主、而且是要地球跟着你轉的公主，你是個不會小學數學與邏輯的公主。最後，你還是別人對你好，還得要看你心情的公主。

公主陛下，不要再寫第3篇了，你老公看到的話，可能會來找我的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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