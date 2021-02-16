呂秋遠來年過得更好10大貼士：孤獨不等於寂寞　疏遠不喜歡的人事

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-16 11:00

文：台灣律師 呂秋遠 如果不是因為沒有iPhone，除夕這一天，真的該開個Clubhouse（App），來個守歲邊緣人聊天室，應該很快就可以湧進5000人。 在這個聊天室，可以聽聽我講故事，也可以聽聽別人的故事，知道自己並不孤單，迎接初一的來臨，應該會更有勇氣面對未來不見得更好過的一年。我們都希望牛轉乾坤，但畢竟不是每個人都是鬥牛，很多時候，轉運還是牛步緩進的。但是呢，基於孤單的人這麼多，還是給大家一點新年新建議：

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好的，謝謝這幾年來，臉書上這麼多的朋友對我不離不棄，既然沒辦法開這種聊天室，如果真的想說什麼，又找不到人說，就發訊息給我吧。或許，除了法律建議以外，沒辦法給你什麼幫助，但是，我還是會傾聽你的想法。我真心謝謝喜歡我的人，至於討厭我的人，我只能說，我會繼續讓你討厭的，而且不要在法院遇到我，我不一定會贏，但是你會很辛苦。

新年快樂。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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