連登仔稱中六合彩頭獎逾月　急問點領彩金？　網民膠問膠答超爆笑

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-12 18:16

中六合彩是不少人夢寐以求的事，但天下間最慘痛的莫過於中獎而不知道。有連登網民稱自己中了六合彩頭獎，獎金更逾500萬元，惟驚覺時已經超過1個月，因忘記登記領獎而非常擔心，急急開post求救。網民大多不相信樓主所言，令帖文變成「膠問膠答」現場，最終樓主說出1句話，帖文引來大量負評作結。

樓主指自己於攪珠結果公布1個月後才驚覺中獎，惟已錯過登記時間，急問網民如何是好。（《我要發達》劇照）

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連登網民「Citron」以「急問 請問六合彩中頭獎過咗一個月仲有冇得拎」為題發文，稱早前發現自己中了六合彩，獎金逾500萬元，但距離領獎日子已過了1個月，只好發文向網民求救。

有好心網民隨即轉貼香港賽馬會的中獎須知，當中表明若獲中之獎金為每10元一注超過500萬元，中獎人士須於公布攪珠結果後至翌日下午5時致電1817登記。如未有在時限內登記，彩票仍然有效，但中獎者須於60天內提出申請，解釋未能及時登記的原因，及詳細列出交易資料，如購買中獎彩票的時間及地點等；所有中獎彩票的領獎限期為60日。

網民紛紛獻計，着樓主致電馬會查詢，惟他最終說出1句惹來大量負評。（《我要發達》劇照）

不過，若使用投注戶口之「固定指示」投注，中獎多於500萬元的頭獎或二獎均毋須登記，於指定登記時間結束後，系統開始發放獎金時，獎金將自動存入投注戶口內。

亦有網民指，樓主發文對領獎毫無幫助，反而直接致電馬會查詢更好，沒料意外展開樓主與一眾網民之間的「膠問膠答」。樓主表示自己沒有即時查詢原因是「我驚俾人勾線綁架我」，引來網民創意獻計，「代領收10%，不成功不收費」、「過咗日子就冇用，我係收藏家我儲開六合彩飛，我可以用$1000同你收」。經過一輪討論，樓主突然爆出一句「啊！對多次原來唔中，Thanks咁多位」，頓時惹來逾百個負評。

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