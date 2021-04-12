消費券｜批電子支付工具不便長者使用　網民：分5次未必記得用晒

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-12 15:09

【5000元消費券／政府電子消費券／長者】政府「電子消費券計劃」昨日（11日）公布將由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。 消費券計劃公布更多詳情之後，很快引起網民討論，其中有不少人反映計劃使用的電子支付工具對長者或有困難，例如「有時真係要Hold好耐先影到個Code」，平時光顧的地方亦未必接受使用，表示「點解唔可以正正經經用現金」。

政府推出$5000的電子消費券，將由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行。（鄭子峰攝／資料圖片）

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在網民發起的討論之中，有人指出自己看完新聞後與四大長老在WhatsApp群組中討論，主要問題包括不知道WeChat Pay如何使用、內地支付寶與香港支付寶是否一樣、兩地支付寶帳戶間的金錢是否可以互通等。

解釋完上述問題後，長者們又表示不知道電子支付工具確實的使用方法，「佢哋又問點用呀，係唔係要影個Code」。網民更發現，長者使用電子支付工具時有實際困難，「有時真係要Hold好耐先影到個Code」，或是「佢哋去嘅地方，街市之類，未必間間有得用呢啲電子支付」。

該名網民最後提到希望計劃可以是派發現金，亦明白香港政府想推廣電子支付，「但係可唔可以做好少少」。他個人亦表示不知道什麼是Tap & Go，而身邊人雖然知道Tap & Go，但「完全冇用過」，「都唔明點解唔用PayＭe」。

留言中有人提到，即使長者不懂得使用電子支付工具，至少都可以使用八達通，「不明白有多難」、「老人家用八達通啦」、「老人家點解唔用八達通，搞咁多乜Pay物Pay做咩？」，亦建議家中年輕人可以教導長者使用。

不過亦有人認同計劃對長者不便，說即使方法簡單亦不代表長者就會懂得使用，「如果分5次仲煩」，長者未必記得及時用完消費券，「方法一啲都唔User Friendly」。

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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5000元消費券最快暑假申請 一文看清4款電子支付工具開通方法！

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋用多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是甚麼版本嗎？以下為個人版八達通的申請辦法：